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Türkiye’de Onlarca Askere Gözaltı

10.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de Gülen bağlantılı olduğundan şüphelenilen 51’i asker 60 kişi gözaltında alındı. Konuyla ilgili açıklama İstanbul polisinden geldi

Türkiye’de Onlarca Askere Gözaltı

Türkiye’de Gülen bağlantılı olduğundan şüphelenilen 51’i asker 60 kişi gözaltında alındı. Konuyla ilgili açıklama İstanbul polisinden geldi.

Gözaltına alınanlar, İstanbul savcılığınca başlatılan ve 9 vilayete yayılan soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama emri bulunan 89 şüpheli arasında yer alıyor.

Hürriyet gazetesine göre de Ankara’da savcılar üst düzey 13 asker için yakalama kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Mart ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2016’daki darbe girişiminden bu yana 160 bin kişinin gözaltına alındığını ve nerdeyse aynı sayıda kamu görevlisinin de ihraç edildiğini kaydetmişti.

160 bin kişiden 50 bini resmen suçlandı ve mahkemeleri süresince cezaevinde kaldı.

Batılı ülkeler Türkiye’nin bu politikasını eleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren çevreler darbe girişiminin muhalifleri bastırmak için bahane olarak kullanıldığını ileri sürüyor.

Türkiye ise önlemlerin ulusal güvenlik için gerekli olduğunu belirtiyor.

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