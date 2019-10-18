HABER

"Türkiye'de organ bağışı düşük"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci: "Türkiye'de organ ve doku nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor, ancak organ bağışı düşük. Ölen insanların organlarının bağışlanması konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda birçok çalışma yapmak gerekiyor"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, ülkede organ ve doku nakillerinin başarılı bir şekilde yapılmasına rağmen organ bağışının yeterli seviyede olmadığını belirtti.

Kahveci, İl Sağlık Müdürlüğünce Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kayseri Yoğun Bakım ve Organ Nakli Paneli"ne katıldı.

Programın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eyüp Kahveci, sağlıklı bir kişinin hayattayken rızası ile ancak böbrek ve karaciğerini bağışlayabildiğini söyledi.

Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ise yakınlarının rızasıyla böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea, yüz, el, kol ve bacaklarının bağışlanabileceğini ifade etti.

Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların çok azının ailesinin organ bağışına izin verdiğine dikkati çeken Eyüp Kahveci, "Türkiye'de organ ve doku nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor, ancak organ bağışı düşük. Ölen insanların organlarının bağışlanması konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda birçok çalışma yapmak gerekiyor. Avrupa'da ise ölen insanların organlarının bağışlanma oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla organ temininde sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

- "Türkiye'de nakil için yeterli doktor var"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapabilmek için başvuruda bulunduklarını dile getirerek, ilerleyen süreçte böbrek nakli ameliyatlarına başlamak istediklerini dile getirdi.

Nakil için gerekli eğitimlerin tamamlandığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Organ bağışı yetersiz. Bağışı uluslararası seviyeye getirebilmemiz için bugün burada olduğu gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aslında bizim organ bağışında çok ileri bir noktaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organlarının bağışlanması önem arz ediyor. Çünkü hastanın hayat belirtisi kalmamış oluyor. Dolayısıyla o organlar birçok hayatı kurtaracaktır. Nakil bekleyen birçok hasta var. Bir hastanın haftada 3 gün diyalize girdiğini düşünürsek, o günü tamamen iptal ediyor. Hayatının yüzde 50'si hoşnut olmayan bir formatta gidiyor. Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu, organ naklini gerçekleştirmekten ve organ bağışının yüksek olmasından geçiyor. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum."

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Yılmaz da Türkiye'nin organ nakli konusunda yeterli doktor ve teçhizata sahip olduğunu vurguladı.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Yüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha olacakYüzüne doku nakli yapılan Firdevs, 2 ameliyat daha olacak
15’inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya’da başladı15’inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Kayseri Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Yoğun Bakım ve Organ Nakli Paneli Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.