Türkiye'de organ nakliyle hayat buldular

SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyada organ naklinde en iyi ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 2018 yılında canlı vericiden gerçekleştirilen 4 bin 171 karaciğer ve böbrek naklinin 589'u yabancı hastalara yapıldı.
AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2018 yılında 858'i kadavradan 3 bin 869 böbrek, 428'i kadavradan bin 588 karaciğer nakli yapıldı. Böylelikle toplam 5 bin 457 böbrek ve karaciğer naklinin 4 bin 171'i canlı donörlerden oldu.
Canlı vericiden nakillerin bir bölümü de yabancı hastalara yapıldı. 2017'de 359 olan organ nakli yapılan yabancı hasta sayısı geçen yıl 589'a yükseldi.
Donörleri yakınları olan yabancı hastalardan 391'ine böbrek, 198'ine de karaciğer nakli yapıldı. Buna göre yabancılar, Türkiye'de organ nakli yapılan hastaların yüzde 10,11'ini oluşturdu.
Dünyada organ nakli için tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu rakamı daha da yükselterek sağlık turizminden elde edilen geliri artırmak istiyor.
- Kendilerini Türk doktorlara emanet ettiler
Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'dan nakil için Türkiye'yi tercih eden hastalar, organ nakillerindeki başarı oranı, sağlık hizmetlerindeki kalite ve hijyenik koşullar nedeniyle kendilerini Türk doktorlara emanet ediyor.
İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı ülke vatandaşlarına sadece böbrek ve karaciğer nakli yapabildiklerini söyledi.
- "Yabancı hastalarımız kendi vericileri ile gelmek zorundalar"
Bununla birlikte sadece karaciğer ve böbrekte canlı vericiden nakiller yapılabildiğini anımsatan Dinçkan, "Yani yabancı ülke vatandaşlarına kendi kadavra sistemimizden organ teklif edemiyoruz. Gelen hastalarımız kendi vericileri ile gelmek zorundalar. Organ nakli hem tıbbi hem de yasal kuralları olan bir sağlık hizmeti. Yurt dışından gelen hastalara da uyguladığımız yasal kurallar Türk vatandaşları ile aynı. Akraba olduklarını kanıtlayan belge istiyoruz. Akraba olmayanları da etik kurul bünyesinde komisyona sokuyoruz." dedi.
Dinçkan, Türkiye'de 2017 yılında nakil olanların yüzde 6'sının yabancı hastalardan oluştuğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2018 yılında bu oranı yüzde 10'un üzerine çıkarttık. Organ nakli camiasının sağlık turizmi anlamında ülkemize ciddi bir katkı yaptığını söyleyebiliriz. Bunu sağlayan da Türkiye'deki merkezlerin hem kaliteli hem de başarılı hizmet vermesi."
Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat ise Türkiye'nin 2002 yılından bu yana sağlık altyapısını üst seviyelere çıkardığını belirtti. Yıllar önce Türkiye'de yaşayan vatandaşların sağlık hizmeti almak için yurt dışına gittiğini anımsatan Kanpolat, "Artık bu durum tersine döndü. Şifa bulmak isteyenler Türkiye'ye geliyor. Organ nakli de bu anlamda önemli bir hizmet veriyor. Organ naklinde hem hekim hem de sağlık altyapısı anlamında dünyadaki en iyi ülkeler arasında yer alıyoruz. Organ nakli gibi önemli ameliyatlarda Türkiye çok güvenilir bir ülke." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en büyük eksiğinin tanıtım olduğuna işaret eden Kanpolat, şöyle konuştu:
"Bizim uluslararası arenalarda sağlık altyapımızı tanıtmamız gerekiyor. Ortak paydamız olduğu İslam ülkeleri ve soydaş ülkelerde iyi tanıtım yapmamız lazım. Sağlık turizmi gerçekten cari açığı kapatmak anlamında en önemli sektörlerden bir tanesi. Altyapısına yatırım yapmadan döviz girdisi sağlanacak bir sektör. Bizim altyapımız hazır. Biz zaten bu yatırımı yapmışız . Bunu iyi anlatmamız gerekiyor."
- "Türk doktorlarına minnettarım"
Cibuti Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen 31 yaşındaki Elmi Omar Abdıllahı, 33 yaşındaki kardeşi Mahamoud Omar Abdıllahı'den alınan böbrek ile hayata tutundu. Abdıllahı, Türkiye'deki hastane şartlarının çok iyi durumda bulunduğunu ve kendisini hayat veren Türk doktorlara minnettar olduğunu söyledi.
Kırgızistan'dan gelen ve kardeşi Makhabat Atambieva'nın böbreğiyle sağlığına kavuşan 26 yaşındaki Perizat Atambıeva, yakınlarının daha önce Türkiye'de nakil olduğunu ve onların önerisiyle buraya geldiğini ifade etti. Atambıeva, Türkiye'de kendisini mutlu hissettiğini ve zaman zaman kontrol için yeniden geleceğini vurguladı.
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