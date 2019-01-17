Türkiye'de organ nakliyle hayat buldular

SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyada organ naklinde en iyi ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 2018 yılında canlı vericiden gerçekleştirilen 4 bin 171 karaciğer ve böbrek naklinin 589'u yabancı hastalara yapıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2018 yılında 858'i kadavradan 3 bin 869 böbrek, 428'i kadavradan bin 588 karaciğer nakli yapıldı. Böylelikle toplam 5 bin 457 böbrek ve karaciğer naklinin 4 bin 171'i canlı donörlerden oldu.

Canlı vericiden nakillerin bir bölümü de yabancı hastalara yapıldı. 2017'de 359 olan organ nakli yapılan yabancı hasta sayısı geçen yıl 589'a yükseldi.

Donörleri yakınları olan yabancı hastalardan 391'ine böbrek, 198'ine de karaciğer nakli yapıldı. Buna göre yabancılar, Türkiye'de organ nakli yapılan hastaların yüzde 10,11'ini oluşturdu.

Dünyada organ nakli için tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu rakamı daha da yükselterek sağlık turizminden elde edilen geliri artırmak istiyor.