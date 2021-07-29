Türkiye’de Ormanlar Alev Alev Yanıyor

Türkiye’de 48 saatte 21 ilde 44 ayrı noktada orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 23’ü kontrol altına alınırken Muğla, Aydın, Antalya, Karaman, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri’deki 21 farklı alanda yangın devam ediyor. Devam eden yangınlarda en ağır tahribat Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi.

Manavgat yangınında üç kişi hayatını kaybetti

4 farklı ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde yerleşim alanlarına doğru ilerledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ilçede en az yedi mahallenin yaşanamaz hale geldiğini açıkladı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Manavgat yangınında şu ana kadar üç kişinin öldüğünü belirtirken yangından etkilenen 158 kişiden 38’inin tedavileri devam ediyor.

Yalnızca Manavgat’ta çıkan yangında şu ana kadar en az 650 hektar ormanlık alanın yok olduğu belirtiliyor.

Sabotaj iddiaları var, soruşturma sürüyor

Sosyal medyada sabotaj iddiaları dile getirilse de henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların çıkış nedenleri hakkında soruşturmaların çok yönlü devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada ‘‘Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir’’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sabotaj kuşkusunu dile getirdi.

CHP lideri, “Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” dedi.

Prof. Atmış: ‘‘Yanlış politikalar nedeniyle yangın başına yanan alan son beş yılda bir önceki beş yıla göre yüzde 72 arttı’’

Türkiye’de teknolojik imkanlar artmasına rağmen 2009-2020 yılları arasında, 29 bin 965 orman yangınında 98 bin 950 hektar orman alanı yandı. Bartın üniversitesi Ormancılık Fakültesi öğretim üyesi ve Ormancılar Derneği Bilim Kurulu üyesi Erdoğan Atmış, Türkiye’nin son yıllardaki yanlış ormancılık politikalarının orman yangınlarının yarattığı hasarı arttırdığını söylüyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Atmış, “2020 yılında 21 bin hektar orman alanı yandı. Bu yıl sıcaklık daha da yüksek seyrediyor. Mevsim kurak bir mevsim. Rüzgar da güçlü. Meralar, çayırlar kurudu. Biz ormancılar zaten 15 Temmuz’dan itibaren yangın sayılarının artacağını öngörüyorduk. Hatta ağustos ayında daha fazla yangınla karşılaşacağız ve Eylül ayının ortasına kadar da devam edecek bu olumsuz tablo yangın tablosu. Peki yangınlarla önlemede ve müdahalede ne kadar başarılı olunuyor. Son beş yılda, yılda ortalama, 2 bin 771 yangında 11 bin 819 hektar orman yandı. Önceki beş yılın yıllık ortalaması ise 2 bin 492 yangında 6 bin 372 hektar. İlk beş yıllık dönemde yangın başına düşen yanan alan miktarının yıllık ortalaması 2,42 hektar iken bu oran son beş yıllık dönemde yüzde 72,3 artarak 4,17 hektara ulaşmış. Yalnız yangını önlemede sorun yaşanmıyor aynı zamanda yangına müdahalede de önceki yıllara göre dikkate değer bir başarısızlık var’’ dedi.

Nedeni bilinmeyen yangın oranı son beş yılda bir önceki beş yıla göre yüzde 25 artış gösterdi

Profesör Atmış’ın altını çizdiği bir başka konu ise son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yarısından fazlasının nedeninin saptanamamış olması.

Ormancılar Derneği Bilim Kurulu üyesi, “Bir yangını önleme için en önce ne gerekiyor? Elbette yangının nedenini bilmek. Önceki beş yılda nedeni bilinmeyen yangınların oranı yüzde 41 idi. Son beş yılda bu oran yüzde 51’e yükseldi. Nedenini bilmediğiniz bir şeyi nasıl önleyeceksiniz?” dedi.

‘‘700 bin hektar ormanlık alan tahsislerle yok edildi, ormanları arsa ve arazi olarak görmemeliyiz’’

Son iki günde çıkan yangınlara havadan müdahalenin yetersiz olduğu yönündeki eleştirilere katılmakla birlikte yayılan yangına uçak ve helikopterle müdahalenin marjinal katkı sağlayabileceğini söyleyen Profesör Atmış, ormanlara artan insan müdahalesinin ormanlar üzerindeki riski çok ciddi bir şekilde arttırdığının altını çiziyor.

Ormancılar Derneği Bilim Kurulu üyesi, “Her yanda havadan müdahale eksikliği ağırlıklı olarak tartışılıyor. Ama aslında helikopter ve uçaklar yangına çıkar çıkmaz müdahale ederse etkin sonuç alıyor. Ya da soğutma çalışmaları sırasında havadan müdahale etkili oluyor. Yaygın yayıldıktan sonra havadan müdahale çok etkili olamıyor. Ama yangın işçileri öyle değil. Onlar her aşamada çok yaşamsal müdahalelerde bulunabiliyor. Ama ekonomik kriz koşullarında yangın işçileri sayısında azalmaya gidildiği bildiriliyor. Ayrıca ormanlarda işyerleri var artık. Maden sahaları var, turizm sahaları var, yerleşimler var. Neredeyse 700 bin hektar ormanlık alan başka faaliyetlere tahsis edilerek yok edildi. 2B ile ormanlık alanlar konut alanı haline getiriliyor. 12 yıl içinde ormanlardaki parça sayısı 101 binden 158 bine çıktı. Ormanlar artık paramparça. Hem bu bölünmelere hem de tahsislere son verilmesi gerekiyor. Ormanları arsa ve arazi değil orman ekosistemi içinde görmeliyiz’’ dedi.

