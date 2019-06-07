Türkiye’de örneği olmayan cami ve külliye yardım bekliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde 2017 yılında temeli atılan ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip Tıbbiye Camii ve Külliye yardım bekliyor.

Van YYÜ yerleşkesinde Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınında Osmanlı, Selçuklu ve modern bir mimariyle projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliye inşaatının bir an önce bitirilmesi için hayırseverlerin ilgisi bekleniliyor. Toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan, 6 bin 500 kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliye’nin hasta ve hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur’an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunuyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem, Van ve çevre illerinden hastaneye sevkli hastaların geldiğini belirtti. Potansiyeli yüksek olan hastanede hasta ve hasta yakınlarının sıkıntı yaşamasından dolayı böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Dernek Başkanı Erdem, “Hastalar buraya 7 ilden sevkli gelmektedir. Bu sayı Van’daki hasta sayısıyla birleşince hastane camimizde çok yığılmalar olmaktadır. Hasta yakınları özellikle sıkıntı yaşamaktadır. Yatacak ve dinlenecek yerleri olmadığı için bazı zamanlar hastane koridorunda vakit geçirmektedirler. Bizler de külliyeye dönüşecek camimizde dinlenme alanları, aşevleri, kreş, Kur’an kursları, kütüphane, konferans salonu şeklinde düşündük” dedi.