"Türkiye'de otobüslerle 30, özel araçlarla 1,5 kişi taşınıyor"

"Ulaşım araçlarından kaynaklanan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazot monoksit (N2O), salınım oranı dünya genelinde yüzde 20-22, ülkemizde ise İklim Değişikliği Eylem Planı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Planı'na göre, yüzde 17 civarında. Ülkemizdeki oranın düşük olması bu konuda iyi olduğumuzdan değil, ulaşım sistemlerinin tam olarak gelişmiş olmamasından kaynaklanıyor. Bu oran Avrupa Birliği'nde yüzde 27. Fosil yakıtlar sera gazı salınımının temel kaynaklarıdır. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullandığımızda sera gazı salınımının azaltılmasına ciddi oranda katkı yapmış oluyoruz. Örnek verecek olursak, 1 kilometre yolu otobüsle katettiğimizde 100 gram, bireysel araç ile katettiğimizde doğaya 300 gram CO2 salınımı yapıyor."

Fosil yakıtların neden olduğu çevre sorunlarının dünyada önemli konular arasında yer aldığını belirten Gündoğdu, şu görüşlerini paylaştı:

Çevrenin gündemdeki en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Gündoğdu, ulaşım araçlarının çoğunun enerji ihtiyacını fosil yakıtlardan sağladığını, elektrik enerjisi kullanan araçların henüz yaygınlaşmadığını kaydetti.

Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Neden toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız?" sorusunun çevre, sağlık, ekonomi ve trafik başlıkları altında yanıtlanması gerektiğini belirtti.

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Başkan Yardımcısı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Türkiye'de özel otomobillerde ortalama 1,5 kişi, toplu taşıma aracı olarak kullanılan otobüslerde ise 30 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

Gündoğdu, toplu taşıma araçlarını kullanmanın her zaman daha ekonomik olduğuna işaret ederek, aynı yolculuğun özel araçla yapılması durumunda harcanan bedelin en az 2 katına çıktığını aktardı.

Türkiye'de aylık toplu taşıma giderlerinin asgari ücretin yüzde 10'u civarında bulunduğunu belirten Gündoğdu, "Şehirlere göre, bu oran farklılık göstermekle birlikte aynı yolculuğu özel aracınızla yaptığınızda harcayacağınız bedel en az 2 katına çıkmakta, değer kaybı, yıpranma payı, vergi, sigorta gibi giderleri de hesaba dahil ettiğinizde aylık gideriniz toplu taşıma kullanım giderlerinin 5 katına ulaşmaktadır. Dolayısıyla ekonomik açıdan toplu taşıma kullanmak her zaman daha avantajlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Gündoğdu, kentlerdeki trafik sıkışıklığı probleminin yegane çözümünün etkin ve yaygın toplu taşıma sistemleri olduğuna değinerek, şunları anlattı:

"Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin yaptığı çalışmalar, belediyelerin hazırladığı ulaşım master planları, anketler ve sahada yapılan sayımlara göre ülkemizde özel araç doluluk oranı 1,5 kişi civarındadır. Kara yolunda yaklaşık 15 metrekare yer işgal eden bir otomobille ortalama 1,5 kişi, toplu taşıma aracı olarak kullanılan otobüslerde ise ortalama 30 kişi taşınıyor. Bir başka açıdan baktığımızda aynı sayıda kişiyi özel araçlarla hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan alan toplu taşıma ile hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan alanın 10 katı büyüklüğündedir. Buradan hareketle toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve kullanımı trafik problemlerinin giderilmesinde çok önemlidir. Trafik probleminin çözümü, toplu taşıma sistemleri ve parklanma politikalarından geçmektedir."