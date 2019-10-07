HABER

Türkiye'de otoyol ve köprülere zam

07.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, düzenli bakım ve onarım çalışmalarının yapılabilmesi ve ulaşımda konforun artırılabilmesi için fiyat düzenlemesine gidildiğini açıkladı.

Türkiye'de otoyol ve köprülere zam

Fiyatlara yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldı.Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 oranında "fiyat düzenlemesi" yapıldığı bildirildi.

Pazartesi itibariyle geçerli olacak zamlara göre, otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

KGM'in açıklamasında, zam yapılmasına gerekçe olarak kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla yapılan düzenli bakım ve onarımlar gösterildi. Fiyat düzenlemesinin, bu kapsamda işçilik ve malzeme fiyatları ile bakım-işletme maliyetlerindeki artışların göz önüne alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığına dikkat çekildi.

Enflasyon tek haneli rakamlarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı başında enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında yüzde 0,99 arttı, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu. Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye inmişti.

DW,DHA,GA/JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!Kylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!
ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!
Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandıPortekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

ABD Büyükelçiliği 'tweet skandalı' için 2. kez özür diledi!

Portekiz'de seçim sonuçları belli oldu! Sosyalist Parti zafer kazandı

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde bilanço ağırlaşıyor

Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir

Trump'a büyük şok! Bir muhbir daha...

Irak'ta Bağdat Valisi istifa etti

Protestoların ardından istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.