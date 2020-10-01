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Türkiye’de pandeminin gerçek boyutu ne?

01.10.2020 19:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca’nın günlük açıklanan koronavirüs rakamlarında, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirmesi geniş yankı uyandırdı.

Pandeminin gerçek boyutları merak ediliyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında günlük açıklanan hasta sayısının toplam günlük pozitif vaka sayısı olmadığını, sadece semptom gösteren hastaları yansıttığını açıklaması büyük tepki topladı:

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakan Koca'ya "6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız" suçlamasını yöneltti. TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. İbrahim Akkurt, uygun bir tedavi yaklaşımı sergileyebilmeleri için gerçek rakamlara ve verilere ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Hes kodlarının vesaire hepsinin güvenilirliklerinin altına soru işareti konulmuş oldu. Bunu TTB söylüyor ama maalesef doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali TTB ile beraber bunu söyleyen tüm uzmanlık dernekleri ciddi bir şekilde dışlanma içine sokuldu" ifadesini kullandı.

"Asemptomatik vakalar daha riskli"

Asemptomatik vakaların daha büyük bir risk grubunu oluşturduğunu dile getiren Akkurt, ateş ya da solunumsal yakınmalardan şikayetçi olmayan kişilerin toplum içinde daha rahat hareket ettiğini ve bu sebepten dolayı bulaşıcılıklarının da daha yüksek olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "onaylı vaka"yı "Klinik belirti ve bulgulardan bağımsız olarak Covid-19 enfeksiyonu için laboratuvar onayı olan kişi" olarak tanımlanıyor.

Almanya Bonn Üniversitesi'nden Dr. Soyhan Bağcı da, salgınla mücadelede sadece semptomu olan ve hastalık bulguları gösteren pozitif kişilerin açıklanması diye bir uygulamanın doğru bir yaklaşım olmadığı görüşünü savunanlardan.

"Bilindiği üzere salgının başlangıcından itibaren tüm dünyada alınacak tedbirlerin yoğunlaştırılması ya da gevşetilmesi kararı, virüs bulaştırma katsayısı hesaplanarak alındı" diyen Bağcı, bu katsayının hastalar değil, pozitif vakalara göre belirlendiğini ve bu tanıma göre salgınla mücadelenin tek yolunun, virüs bulaştırma katsayısını 1'in altında tutmak olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de salgının başından itibaren net bilgi paylaşımı olsaydı, halk kendi tedbirlerini daha yoğun bir şekilde alabilirdi" diyen Dr. Bağcı, bunun örneklerini Almanya'da ve Avrupa'da sıkça gördüklerini kaydetti.

TTB'ye tepkiler

TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. İbrahim Akkurt da Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında, "bugüne dek TTB'ye ve Türk Toraks Derneği'ne hakaret düzeyindeki saldırıların geçersiz olduğunun anlaşıldığını" belirterek "Siz tek başına sağlık sistemiyle sağlık altyapısıyla bir pandemiyle baş edemezsiniz. Başından beri TTB ve uzmanlık dernekleri bu işin içinde olan ve yükünü çeken insanlar olarak bunu söylüyoruz ama maalesef anlatamadık. Teşekkürlerimizi iletelim, sayın Bakan bizi doğruladığı ve haklı çıkarttığı için" diye konuştu.

Batu Bozkürk / Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe

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