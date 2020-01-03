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  4. "Türkiye'de plastik poşet kullanımı yüzde 77,27 düştü"

"Türkiye'de plastik poşet kullanımı yüzde 77,27 düştü"

03.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, 2019 yılında 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin kullanım oranları yüzde 77,27 düştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, 2019 yılında plastik poşetlerin ücretli hale getirildiği 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin kullanım oranları yüzde 77,27 düştü.

Bakanlık yetkilileri, 11 ayda yaklaşık 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandığını söyledi.

Türkiye'de yılda 35 milyar plastik poşetin piyasaya sürüldüğünü ve kişi başına ayda ortalama 35 plastik poşet kullanıldığını belirten yetkililer, bu ortalamanın 10'a düştüğünü söyledi.

Bakanlık, 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 160 plastik poşet denetiminde, kurallara uymayan marketlere ve plastik poşet üreticilerine 121 bin 411 lira ceza kesti.

Fransa, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de plastik poşetlerden ücret alınıyor.

Türkiye'de depozito uygulaması ise zorunlu değil. Plastik, cam, metal içecek ambalaj atıklarının toplanması ve atık miktarının azaltılması için uygulanan depozito, 1 Ocak 2021'de zorunlu olacak.

Çevre Örgütü Greenpeace'in Nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, Çin'in yurt dışından plastik atık alımına 2018'de yasak koymasının ardından, bu atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye oldu.

Çin'deki yasak henüz uygulamaya girmeden plastik atık akışı Malezya, Vietnam ve Tayland'a yönelmişti. Ancak bu ülkelerin de hızlı bir şekilde plastik ithalatına kısıtlamalar getirmesiyle plastik atık akışı Endonezya, Hindistan ve Türkiye'ye kaydı.

Plastik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında ise ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor.

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