Türkiye'de protez bacaklarına kavuşan Suriyeli Maya, okuluna yürüyerek gidiyor

İdlib'deki AA muhabirleri, Beşşar Esed rejimin saldırılarından kaçarak İdlib'deki Ser Ceble kampında ailesiyle yaşayan ve doğum sırasındaki bir sorun sebebiyle bacakları diz altından kesilen küçük Maya'yı, okulunu ve kendisi gibi engelli babası Muhammed Ali Meri'yi ziyaret etti.

Suriye'nin İdlib ilinde babasının konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken AA tarafından fark edilen ve tedavi için getirildiği Türkiye'de protez bacaklara kavuşan 9 yaşındaki Maya'nın, ülkesine yürüyerek dönmesinin üzerinden bir yıl geçti.

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından fark edildikten sonra Türkiye'ye getirilerek protez bacaklarına kavuşan 9 yaşındaki Maya Meri, İdlib'deki okuluna konserve kutularıyla yapılan aparatlar yerine, protez bacaklarıyla yürüyerek gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Maya'nın protez bacakları sayesinde okula yürüyerek gitme sevinci AA kameralarına yansıdı.

Hüzeyda ibni el Yaman okulundaki öğretmeni Ahmet Aşık, Maya'nın diğer öğrenciler gibi eğitim yılının başında okula başladığını söyledi.

Aşık ,"(Maya) İradesi güçlü olan bir öğrenci. Artık kimsenin yardımı olmadan okula tek başına gelebiliyor. Eğitim seviyesi bu sayede daha iyi oldu." dedi.

Maya'nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Aşık "Maya tek değil. Nice Mayalar var. Yaşadığımız vatanda bedensel ve zihinsel engelli çok çocuk var Bu gibi durumlara yardım etmemiz lazım. Hayatlarında mutlu olsunlar. Onlar için psikolojik destek programları sağlamamız lazım. Diğer akranları gibi büyüsünler, yaşasınlar." ifadelerini kullandı.

Küçük Maya'nın babası Muhammed Ali Meri de Türkiye'nin destekleriyle protez bacağına kavuşan kızının değişen hayatını anlattı.

Meri, kendisinin de kızı gibi engelli doğduğunu belirterek "Kızım Maya protez bacakları olmasını çok istiyordu. Ancak buna imkanım yoktu. İdlib kırsalına göç ettikten sonra Maya tanındı. Türkiye hükümeti ve Türk Kızılay geldi Türkiye'ye geçtik." dedi.