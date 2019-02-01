HABER

Türkiye’de sadece Gümüşhane’nin nüfusu azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de sadece Gümüşhane’nin nüfusunun azaldığı belirlendi.TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz illerinin (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane) toplam nüfusu 2 milyon 719 bin 113 oldu.

2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de sadece Gümüşhane’nin nüfusunun azaldığı belirlendi.
TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz illerinin (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane) toplam nüfusu 2 milyon 719 bin 113 oldu. İl nüfusları 2018 yılında 2017 yılına göre, Ordu’da 29 bin 591 kişi artarak 771 bin 932’ye, Trabzon’da 21 bin 577 kişi artarak 807 bin 903’e, Rize’de 17 bin 567 kişi artarak 348 bin 608’e, Giresun’da 16 bin 519 kişi artarak 453 bin 912’ye, Artvin’de 7 bin 867 kişi artarak 174 bin 10’a çıkarken Gümüşhane’de 7 bin 425 kişi azalarak 162 bin 748’e geriledi. 2018 yılında nüfus büyüklüğü bakımından Trabzon 27. il olurken, aynı sıralamada Ordu 29., Giresun 44., Rize 56., Artvin 76. ve Gümüşhane 77. İl oldu.
Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı binde 14,7 olarak gerçekleşirken, bu oran Doğu Karadeniz illerinden Rize’de binde 51,7, Artvin’de binde 46,3, Ordu’da binde 39,1, Giresun’da 37,1, Trabzon’da binde 27,1 ve Gümüşhane’de - 44,6 olarak gerçekleşti. Nüfus artış hızı bakımından Türkiye’de Rize 4., Artvin 5. olurken, Gümüşhane son sırada yer aldı.
Kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade eden Nüfus yoğunluğu Türkiye’de 107 olarak gerçekleşirken Trabzon’da 173, Ordu’da 130, Rize’de 89, Giresun’da 66, Gümüşhane’de 25, Artvin’de ise 24 oldu.
Öte yandan 2018 yılında ortanca yaş, Türkiye’de 32 olarak gerçekleşirken; Trabzon’da 35,5 , Ordu’da 37,6 Giresun’da 39,6 , Rize’de 37, Artvin’de 39,3 ve Gümüşhane’de 32,5 olarak gerçekleşti. İllere göre değerlendirildiğinde Giresun ortanca yaşın en yüksek olduğu 3. il, Artvin ise 5. il olarak kayıtlara geçti.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Kahramanmaraş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandıKahramanmaraş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyorBolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.