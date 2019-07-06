"Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok ülkenin önünde"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye'de çok büyük ölçekli şehir hastaneleri yapıldığını belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye'de sağlık hizmetleri, Batı ülkeleri dahil birçok ülkenin önünde diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Aydınlar, Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Acıbadem bünyesinde Türkiye ve yurt dışında 22 hastane ve 15 tıp merkezi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de kamunun önemli yatırımları olduğuna dikkati çeken Aydınlar, şöyle konuştu:

"Çok büyük ölçekli şehir hastaneleri yapılıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye'de sağlık hizmetleri, Batı ülkeleri dahil birçok ülkenin önünde diyebiliriz. Çok nitelikli sağlık profesyonelimiz var, hekimlerimiz var. Çok gelişmiş hastanelerimiz var. Bu da özellikle Türkiye'nin önemli bir sağlık destinasyonu olmasını sağladı. Her geçen gün Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısı artıyor. 2018 yılında Acıbadem olarak 45 bin yabancı hasta getirdik ve 100 milyon dolar ciro yaptık."