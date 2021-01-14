Türkiye’de Sağlık Personeline Çin Aşısı Coronavac Yapılıyor

Sağlık Bakanlığı ise Türkiye’nin aşılama süreciyle ilgili Koca’nın söz verdiği “şeffaflık” çerçevesinde Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu tarafından https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinde detaylı bilgileri paylaşıyor. Buradaki tablo itibariyle Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında görevli 1 milyon 120 bine yakın personelin 138 bini, bugün saat 14.30 itibariyle CoronaVac aşısı oldu.

Ancak Çin’in Sinovac şirketinden şimdilik 3 milyon doz olarak getirilen CoronaVac aşısıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Brezilya’daki Faz-3 aşaması sonuçlarına göre Corona virüsüne karşı yüzde 50,4 oranında koruma sağladığı kaydedilen CoronaVac dışında BioNTech, AstraZeneca ve Moderna gibi diğer aşılar için neden alım anlaşmaları yapılmadığı eleştirisi sürüyor.

Türkiye’de Çin şirketi Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısı, henüz insanlar üzerindeki Faz-3 çalışması sonuçları kesinlik kazanmadan “Acil Kullanım Onayı” ile sağlık personeli üzerine bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Bu sitede neden Çin aşısı CoronaVac tercih edildiğiyle ilgili soruya, “Aşı tercihinde aşının güvenli ve etkin olması en önemli kriterdir. Ülkemizde en kısa sürede ve en geniş kapsayıcılıkla toplumun aşılanmasını sağlamak üzere aşı teminine yönelik çalışmalar yürütülmüştür” yanıtı verildiği görüldü.

Kimlere, hangi öncelik sırasıyla aşılama yapılacağına ilişkin dört aşamada gerçekleşecek uygulamayı içeren listede de paylaşıldı. “Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır” açıklaması yapıldı. Bu listeye bakıldığında 0-18 yaş grubundaki nüfus için herhangi bir aşılama öngörülmüyor.

Kimlere hangi sırayla aşılama yapılacak?

Aşılama sıralaması listesine göre birinci aşamada, birinci öncelik olarak belirlenen A sırasında kamu, özel, vakıf ayırımı olmaksızın sağlık kurumlarındaki tüm çalışanlar aşılanacak. Bu kapsamda tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri ile kalfalarıyla birlikte tüm kamu ve serbest eczacılar aşılanacak. B sırasında, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile çalışanlar aşılanacak. C sırasında, Türkiye’nin 65 ve yaş üzerindeki nüfusu, öncelikle 85 yaş ve üzerindekilerden başlanarak aşılanacak.

İkinci aşamada, A sırasında Türkiye’de hizmetlerin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde görev alanlar aşılanacak. Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim bakanlıkları ve cezaevleri personelinin bu kapsamda aşılanacağı görünüyor. Sonrasında gıda ve taşımacılık sektörlerindeki kişileri aşılama kararı var. Ardından B sırasında, 50

