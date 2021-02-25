Türkiye’de Sahada Haberciliğe Müdahale Yargıya Taşındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası, özellikle başkentte basın açıklaması gibi pek çok toplumsal eylemde polisin basın mensuplarına yönelik engellemelerini, Anayasa’daki halkın haber alma hakkına müdahale olduğu gerekçesiyle, dava konusuna dönüştürdü. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana etkili olan Corona virüsü salgını nedeniyle toplumsal etkinlik ve eylemlere yönelik yasaklama politikalarından gazeteciler de etkileniyor ve kendilerini baskı altında hissediyor. Anayasa Mahkemesi’nin İstanbul’da gazeteci Beyza Kural’a ters kelepçe takılması olayıyla ilgili aldığı hak ihlali kararı da polis uygulaması açısından bağlayıcı emsal niteliği taşıyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da, Ankara’da son dönemde habercilere yönelik polis müdahaleleri ve bazılarında fiziki şiddet uygulanmasını bugün yargıya taşıdı. TGS, başkentte Türkiye geneline örnek olacak şekilde gazetecilere anayasal güvence altındaki basın özgürlüğüne uygun şekilde çalışma koşulları sağlanması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sahadaki gazetecilere yönelik hem fiziksel hem de sözlü şiddet uygulamalarına son verilmesi için suç duyurusunda bulundu. TGS başta olmak üzere gazetecilik meslek örgütleri, bir yandan sahada polis müdahalesine maruz kalmama bir yandan da gazetecilere yönelik diğer şiddet olaylarında “cezasızlık” durumuna son verilmesi talebini yineliyor.

TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada,. “Kurumlarınca yapılan görevlendirmeyle haber takibindeki gazetecileri engelleme, insan hakları ihlalidir. Ankara Emniyeti’nin engelleme uygulamalarının yaygın ve sistemli hale geldiğini söyleyebiliriz” dedi. Mayda, gazetecileri hedef alan yaklaşımdan vazgeçilmesi için adalete başvurmak gereğini duyduklarına işaret etti. Mayda, “Gazeteciler kamu hizmeti yapmaktadır, haber takibi yapmaktadırlar. Kolluk kuvvetleri tarafından ‘görüntü çekme’, ‘buradan uzaklaş’ diyerek gazetecilere baskıda bulunma girişimleri, kalkanlarını kaldırıp görüntü almalarını engellemeleri gibi örnek olaylar halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü engelleme girişimleridir. Anayasa’nın 28’nci maddesi ‘basın hürdür ve sansür edilemez’ der ve devlet kurumları da basın özgürlüğünü güvence altına almakla mükelleftir. Ama meslektaşlarımızın alanda karşılaştıkları bu tavırlar hem anayasaya hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır” dedi.