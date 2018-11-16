Türkiye'de sahte haberler: Komplo teorilerinin gezdiği topraklarda doğrunun avı

Gezi eylemleri sırasında protestocuların tekmeli saldırısına bebeğiyle birlikte hedef olan, eylemcilerin üstüne idrarını yaptıkları türbanlı bir kadın.

Amerikalı sosyal bilimci, aktivist Noam Chomsky'nin bir gazeteye yazdığı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi.

Myanmar'da nehirde yüzen Arakanlı Müslümanların şişmiş cansız bedenlerini gösteren fotoğraflar.

Türk savaş uçaklarının Suriye'deki Kürt grupları bombaladığı video görüntüleri.

Türkiye'de yaygın bir şekilde paylaşılan ve gündemde uzun süre yer alıp tartışılan bu haberlerin hepsinin ortak yanı, tamamının uydurma olmalarıydı.

Reuters haber ajansının 2018 Dijital Haber Raporu'nda Türkiye'nin sahte haberlerle ilgili en çok şikayet alan ülke olması bu nedenle sürpriz değil.

Rapora göre, katılımcıların yarısına yakını (yüzde 49) anketin yapılmasından önceki bir hafta içinde "sahte haberlerle" karşılaştığını söylüyor. Almanya'da bu oran sadece yüzde 9.

Türkiye medyasında her gün yeni bir teyit edilmemiş ve tuhaf iddia ortaya atılıyor.