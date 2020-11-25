Türkiye’de Salgına Karşı Neler Yapılması Gerekiyor?

Türkiye’de Corona virüs vakaları Kasım ayıyla doruk noktasına çıkmış görünüyor. Geçen hafta yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları kısmi sokağa çıkma yasağı ve restoran, lokanta, kafe ile kahvehanelerde oturarak yeme içme yasaklansa da ne vaka ne de ölümlerde bir azalmadan bahsetmek mümkün değil. Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre, 24 Kasım’da günlük hasta sayısı 7381 olurken Corona virüs nedeniyle 161 kişi hayatını kaybetti. Fincancı: ‘‘İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pandemi yönetilmez’’ Ekim ayı başında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yeni yönetimi tarafından başkanlık görevine getirilen Şebnem Korur Fincancı, hükümetin önlem almakta geciktiğini söylerken, geçen hafta açıkladığı adımları da yetersiz buluyor. Fincancı, ‘‘İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pandemi yönetilmez. Pandemi, Sağlık Bakanlığı genelgeleri ile yönetilir. Cumhurbaşkanı eşliğinde geçtiğimiz hafta bir güvenlik paketi açıklandı. Bu bir önlemler paketi değil, güvenlik paketi. Sokağa çıkma yasağı zaten kendi başına bir sorun. Ama sokağa çıkma yasağı da o kadar ilginç bir sokağa çıkma yasa ki Corona virüs akşamları heyecana kapılıp dolaşmaya başlıyor. Sabah erken saatlere kadar dört dönüyor. Sonra kayboluyor. Üretimden vazgeçme gibi bir dert hiç yok. Oysa toplu bulunan yerlerin kapatılması gerekiyor. Zorunlu üretim dışında üretimin durması gerekiyor. Biz gördük ki verilere göre, bu bir işçi sınıfı hastalığıdır. Sınıfsal özellikleri vardır. İnsanlar çalışmak zorunda kaldıkları için toplu alanlarda bir arada uygun olmayan koşullarda bulunuyorlar ve buralarda bulaşma hızı çok daha yüksek. İnsanlar tamamen evlere kapatılınca kadına şiddet ve çocuk istismarı da artıyor’’ diyor.

Fincancı: ‘‘Toplumsal hareketlilik durdurulmalı’’ Peki, Türk Tabipleri Birliği salgının etkisinin azaltılması için neler yapılmasını öneriyor? Nasıl bir kapanma öngörüyor? TTB’nin bu konudaki görüşlerini açıklayan Şebnem Korur Fincancı’ya göre, öncelikle yapılması gereken toplumsal hareketliliğin durdurmak: ‘‘Bu ne anlama geliyor? Zorunlu üretim ve zorunlu üretim maddelerin dağıtımı dışında şehirlerarası ulaşımı durdurmak gerekiyor. Bu sayede virüsün şehirlerarası geçişi engellenebilir. Zorunlu üretim dışında üretimi durdurmak gerekiyor ki fabrikalarda toplu halde zorunlu kalabalık içinde bulunan insanların birbirlerine bulaştırıp evlene taşımasını engelleyebilelim... Bunları yaparken esnaf gelir kaybına uğrayacak. Varsa kira giderini karşılamak, elektrik su ısınma giderini karşılamak gerekli. Tabii ki kamuda çalışanlar ücretli izinli olacak. Zorunlu olmayan dışındakiler, özel sektörde çalışanlar ücretli izinli olmalı. Güvencesiz çalışan insanlar için de bir temel ücret sağlanmalı. Fiziksel teması azaltacağız ama yakın çevrede de bir fiziksel hareketlilik sağlanmalı. Günlük yürüyüşler mümkün olmalı. Çocukların geniş oyun alanları olabilmeli. Uygun koşullarda açık havada da bir arada olabilmeleri etkileşim içinde olabilecekleri. Şu anda acil yapılması gereken bunlar.’’

Fincancı: ‘‘İstanbul’daki son beş günde ölenlerin sayısı, son beş yıldaki ortalamanın iki katı’’ Uzun zamandır Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle ilgili kuşkular birçok çevrede dile getiriliyor. Önceki günlerde Türkiye’nin ekonomik ve finansal merkezi olan İstanbul’un kapatılmasını talep eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yalnızca bu kentteki salgın hastalık sayısının tüm ülke için açıklanandan fazla olduğunu söylemişti. İmamoğlu’nu teyit eden TTB Başkanı, yoğun bakımlarda yoğunluk nedeniyle birçok kronik rahatsızlık sahibinin hastanelere başvurmaktan çekindiği ifade etti. Fincancı, ‘‘Ölüyor insanlar. İnsanlar ölüyor bunlar insan... Aileleri var çocukları var çocukları var, anneleri var babaları var. Gerçekten ciddi bir artış olduğu görülüyor. Ben İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü’nün verilerini söyleyeyim size. 2015-2019 arasındaki son beş yılda İstanbul’da son beş gün içinde meydana gelen ölüm ortalaması 200’lerde iken 2020’deki aynı beş günde 400’lerde, yüzde 100 artmış. Sadece COVİD-19 hastalığından da değil biz başka kronik hastalıkları olan sağlık hizmeti alması gereken acil müracaat edecek olanlara sağlık hizmet sunamıyoruz. Servislerin hepsi Covid 19’a dönüştüğü için, aciller COVİD-19 hastası kaynadığı için. Yoğun bakım yatağı kalmadığı için ve onlar ölüyorlar. Önlenebilir ölümleri önleyemediğimiz için maalesef sayı artıyor. O yüzden ne önlem alırlarsa alsınlar gecikmiş durumdalar. Bunun sorumluğu doğrudan hükümeti aittir. Çünkü ne sorumluluğu paylaştılar ne de uygun önlemleri almadılar’’ dedi

‘‘Aşılara adil ve ücretsiz erişim olmalı’’ Corona virüs aşısı çalışmalarının hızlı bir şekilde sonuç vermesinin salgınla mücadelede çok yaşamsal olduğunu vurgulayan TTB Başkanı, bu aşının eşit ve adil bir şekilde tüm insanların hizmetine sunulması için Dünya Sağlık Örgütü’nün daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Fincancı, ‘‘İnsanlık tarihi boyunca bilimin topluma sunduğu çok büyük bir armağandır bu aşılama. O nedenle COVİD-19’la ilgili bu aşılama da çok kıymetli olacak ama birkaç şeyi aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Birincisi, Covid 19 pandemisi biter, COVİD 20, 21, 35 başlayabilir. Biz çevreye gerektiği gibi davranmazsak yeniden örgütlenme modeli kuramazsak daha çok mutasyon olur. Ve biz daha çok aşıların peşinde dolaşırız. Bu nedenle bir kere dünyayı yeniden planlamalıyız. Bu dünyayı böyle hor kullanmaya devam edecek, miyiz etmeyecek miyiz? Onun kararını vermeliyiz. Aşılara gelince tabii kaçınılmaz olarak özellikle çok uluslu şirketlerin elinde bütün bu üretim. Üretim çok maliyetli bir şey. Araştırma geliştirme çok maliyetli. Koruyucu sağlık hizmeti bağlamında bu aşılar, ücretsiz olmalı ve herkes erişebilmeli. Bu konuda en büyük sorumluluğu da Dünya Sağlık Örgütü üstlenmeli’’ dedi.