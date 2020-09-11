Türkiye’de Salgınla Mücadelede “Zorunlu İzolasyon” Dönemi Başlıyor

Türkiye’de, Corona virüsü salgınında günlük yeni vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı üzerinde hızlı artış göstermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesine göre tıbbi durumu nedeniyle evde karantinada kalmasına karar verilmesine rağmen buna uymayanlar, artık yurtlarda zorunlu izolasyona alınacak. Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19.saglik.gov.tr/TR-68443/covid-19-durum-raporu.html adresinde paylaştığı ve eleştirilerin ardından son dönemde artık risk bölgeleri, yaş gruplarına ilişkin bilgileri de içermekte olan veri tablosuna göre, Türkiye’de salgın hızla yayılıyor. Türkiye genelinde 10 Eylül itibariyle 58 can kaybı yaşanmasıyla birlikte salgındaki toplam can kaybı 6.895 kişiye yükseldi. Son 24 saatte bin 512 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 286 bin 455’e ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıysa bin 219 oldu ve tedavisi tamamlanan hastayla yeni vaka sayısından geride kalmayı sürdürdü. İstanbul dışında illere ait vaka sayısı paylaşılmayan tabloda, en fazla vaka artışı Batı Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerinde görülüyor. Orta Anadolu bölgesi içerisinde de başkent Ankara ilk sırada yer alıyor. Ankara’da, son günlerde pek çok siyasetçi de Corona virüsü rahatsızlığına yakalandıklarına yönelik açıklamalar yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da salgından dolayı endişesini sıklıkla ifade ederken başkentteki salgın durumu sosyal medyada, Çin’in Wuhan şehrine atfen “Wuhankara” olarak anılıyor.

TBMM’nin 1 Ekim’de yeniden yasama faaliyetlerine başlamasına sayılı günler kalmışken siyasetçiler arasında da Corona virüsü salgını etkisini hissettiriyor. Yaz döneminde tartışmalı düzenlemeleri yasalaştırma amacıyla tatile girmesi ertelenen TBMM’de, Corona virüsü salgınına pek çok kişi yakalanmıştı. Hastalanan personel sayısı kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmazken, HDP’nin üç vekilinde “pozitif” sonuç ortaya çıktığını duyurmuştu. Aynı süreçte AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu hastalığı en ağır seyreden vaka olmuştu. Akbaşoğlu, 58 günlük yoğun bakım tedavisiyle iyileşerek Ağustos sonunda taburcu edilmişti. Şu günlerde de siyaset dünyasından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hayati tehlikesi sürüyor. Böcek’in tedavisi Antalya’da 17 Ağustos’tan bu yana devam ediyor. Öte yandan CHP parti yönetiminde de Corona virüsü salgını etkisi görülüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Çalışma ekibindeki pozitif vakalar nedeniyle dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da test yapıldı ve sonuç negatif çıktı.

CHP'den yapılan açıklamada salgın nedeniyle parti merkezi çalışanlarının evden çalışmasına karar verildiği duyuruldu. Hükümetin açıkladığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada "Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak, CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir" denildi. İktidar partisi AKP’deyse İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım’la birlikte Corona virüsüne yakalandıklarını duyurmuştu. Son olarak dün, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç’la birlikte Corona virüsü hastası oldukları bilgisini paylaştı. AKP’nin önemli isimleri Yıldırım ve Arınç, evde izolasyonda kalacaklarını ve şu anda iyi olduklarını dile getirdi. Bu arada Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olması nedeniyle 2 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yapılan toplantıya katılmıştı.

Artık karantina kaçaklarına zorunlu izolasyon uygulanacak İlk vaka ve can kaybını Mart ayında yaşayan, ardından salgında birinci dalga sona erdiği gerekçesiyle 1 Haziran’da normalleşme kararı alan Türkiye’de, salgında son dönemdeki vaka artışlarına yönelik çözüm arayışları da söz konusu. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından Corona virüsü tanısı konmasına ve kendilerine evde kalmaları gerektiği söylenmesine rağmen karantina şartını ihlal edenlere özel önlem alınacağı açıklandı. Şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı, karantina şartına rağmen evi dışında olduğu belirlenen Corona virüsü hastası kişilere sadece idari para cezası uyguluyordu. Bundan sonra Corona virüsü testi pozitif olmasına rağmen kamu sağlığını tehdit edenler artık yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonlarla ilgili her ilde bir mülki idare amiri koordinasyondan sorumlu olacak.