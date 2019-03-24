"Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığını söyledi.

Pütz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle beceri konusunda, mühendislik alanında oldukça başarılı ve yetenekli kişilere sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hem gençler hem de deneyimli isimler arasında beceri bazlı olarak düşünüldüğünde, Türkiye'nin çok güçlü olduğuna inandığını belirten Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada." dedi.

Türkiye'de yaptıkları yatırımları desteklemek ve geliştirmek istediklerini dile getiren Pütz, Sanayi 4.0'ın Türkiye'de 3-4 yıl önce başlayan bir girişim olduğunu, Sanayi 4.0'da başarıya ulaşmak için hem donanım hem de yazılım alanında deneyim ve beceri açısından kuvvetli bir iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Pütz, Türkiye'deki mühendislerin beceri kapasitelerine bakıldığında, Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığını söyledi.