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"Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz: - "Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok" - "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığını söyledi.

Pütz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle beceri konusunda, mühendislik alanında oldukça başarılı ve yetenekli kişilere sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hem gençler hem de deneyimli isimler arasında beceri bazlı olarak düşünüldüğünde, Türkiye'nin çok güçlü olduğuna inandığını belirten Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada." dedi.

Türkiye'de yaptıkları yatırımları desteklemek ve geliştirmek istediklerini dile getiren Pütz, Sanayi 4.0'ın Türkiye'de 3-4 yıl önce başlayan bir girişim olduğunu, Sanayi 4.0'da başarıya ulaşmak için hem donanım hem de yazılım alanında deneyim ve beceri açısından kuvvetli bir iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Pütz, Türkiye'deki mühendislerin beceri kapasitelerine bakıldığında, Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığını söyledi.

- "Endüstrideki liderler için önerim, e-F@ctory ortaklığına daha yakından bakmaları"

Hartmut Pütz, e-F@ctory konseptine değinirken, bu konseptin Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'ı gerçekleştirme yöntemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de e-F@ctory ittifakına dahil olan az sayıda firma var. Benim endüstrideki liderler için önerim, aslında e-F@ctory ortaklığına daha yakından bakmaları... Böylece çalışmalarını ve yatırımlarını daha geniş, Türkiye'nin de ötesine ulaşabilecek alanlara taşıyabilirler. Türkiye'nin, yurt dışında, e-F@ctory sistemini kurgulayacak kişiler arayışında olmasına gerek yok çünkü Türkiye, beceri ve bilgi bakımından bu alanda oldukça güçlü bir konumda. Benim önerim, e-F@ctory alanında uzman kişilerin bir araya gelerek network'ün üzerinde çalışabilmeleri, bu network'ü güçlendirmeleri yönünde."

- "Bir müşteri için en doğru çözüm; şirketlerin ortaya koyduğu çözümlerin birleşimi"

Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Pütz, Türkiye'de tanıdığı birkaç firma bulunduğunu, bu firmaların çok yetenekli iş gücüne sahip ve birçok alanda kapasitelerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, bu firmaların Türkiye dışında daha fazla şey yapabileceğine inandığını söyledi.

Pütz, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric'in dijital fabrika üzerine çalışmaları var ve fabrikaların üretim kapasiteleri ve üretimlerini nasıl iyileştireceği üstüne odaklanıyor ve bunun için onlara destek veriyor. Bizim diğer şirketlerden farkımız, her şeyi kendimiz yapmak istemiyoruz. Bir müşteri için en doğru çözümün; birden fazla ortak şirketlerin ortaya koydukları çözümlerin bir birleşimi olacağına inanıyoruz. Böylece dijital fabrika ortaklık sürecini yürütürken aslında müşterimizle birlikte onun için en uygun ortağı seçerek, nihayetinde kendisi için en doğru çözüme ulaşmak üzere hareket ediyoruz."

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