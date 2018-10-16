Türkiye'de seçmeli Çerkezce eğitim veren okullar artıyor

ÇORUM (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Başkanı Yaşar Aslankaya, Türkiye'de seçmeli ders olarak Çerkezce eğitim veren sınıf sayısını 150'ye veya 200'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aslankaya, Çorum Kafkas Derneğinin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği kentte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 6 milyon Çerkez'in yaşadığına işaret eden Aslankaya, Çerkez çocuklarının ana dillerini öğrenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini ve Türkiye'nin çeşitli okullarında seçmeli ders olarak Çerkezce dil öğretimine başlandığını dile getirdi.

Dili olmayan halkın yaşama şansının bulunmadığını vurgulayan Aslankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çok uzun yıllardır yaşadığımız ülkelere, dili ve kültürü ile önemli katkılar vermiş, çok köklü çok eski kavim bir dil ve kültür grubuna sahibiz. Özelde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şansıdır Çerkez halkının burada yaşıyor olması. Çerkezce ve Çerkez kültürünün yaşaması da son derece önemlidir. O nedenle bu açılan sınıflar, dille ve kültür ile ilgili yapılan çalışmalar amaçlarımıza hizmet etmesi nedeniyle önemsediğimiz bir konudur."