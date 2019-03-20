Türkiye’de 'Şehir Hastanesi' Tartışması Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sağlık sisteminde zirve” olarak tanımladığı şehir hastanesi projesi, devleti kiracı haline getirmesi ve hastalar için enfeksiyon riski, ulaşım gibi sorunlar yaratması gerekçeleriyle eleştiriliyor.

Erdoğan, Ankara’da farklı semtlerdeki tarihi devlet hastanelerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Bilkent Şehir Hastanesi14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan’ın İstanbul Havalimanı, İstanbul Kanalı gibi son yıllarda dillendirdiği ve hayata geçirmeyi amaçladığı “dev proje” fikirlerinden birisi olan şehir hastanesi örneklerinden birisi böylece Ankara’da kapılarını açtı. Şehir hastanesi projesi ise, Türk Tabipleri Birliği gibi sağlık alanındaki uzman kuruluşlar tarafından devleti sağlık alanında borçlandırması yanı ile sunulacak hizmet kalitesine ilişkin soru işaretleriyle gündemde.

Şehir hastanesi projesi, mevcut “devlet hastanesi” kavramının aksine inşaat, finansman ve işletilmesi aşamaları bakımından tek başına kamuya ait olması yerine “Kamu-Özel Ortaklığı” modeline dayanıyor. Devlet hastanesi yemekhane, kafeterya gibi bazı istisnai hizmetleri özel sektör eliyle yürütse dahi tümüyle devletin sahibi olduğu sağlık kuruluşu olarak ifade ediliyor. Ancak şehir hastanesi ise, inşaat edilmesi karşılığında kampüs mantığıyla birbirine bağlı binalardan oluşan devasa sağlık kuruluşunda devletin 25 yıl boyunca kiracı olması anlamına geliyor. Sağlık hizmeti sunumunu kamu personeliyle üstlenecek devlet, şehir hastanesi inşaat edilmesine karşılık bahçe bakımı, hastane donanımı, görüntüleme, laboratuvar, morg, ameliyathane, kafeleri, yemekhane işletmelerini ise tümüyle özel sektöre bırakıyor.