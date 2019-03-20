Türkiye’de 'Şehir Hastanesi' Tartışması Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sağlık sisteminde zirve” olarak tanımladığı şehir hastanesi projesi, devleti kiracı haline getirmesi ve hastalar için enfeksiyon riski, ulaşım gibi sorunlar yaratması gerekçeleriyle eleştiriliyor.
Erdoğan, Ankara’da farklı semtlerdeki tarihi devlet hastanelerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Bilkent Şehir Hastanesi14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan’ın İstanbul Havalimanı, İstanbul Kanalı gibi son yıllarda dillendirdiği ve hayata geçirmeyi amaçladığı “dev proje” fikirlerinden birisi olan şehir hastanesi örneklerinden birisi böylece Ankara’da kapılarını açtı. Şehir hastanesi projesi ise, Türk Tabipleri Birliği gibi sağlık alanındaki uzman kuruluşlar tarafından devleti sağlık alanında borçlandırması yanı ile sunulacak hizmet kalitesine ilişkin soru işaretleriyle gündemde.
Şehir hastanesi projesi, mevcut “devlet hastanesi” kavramının aksine inşaat, finansman ve işletilmesi aşamaları bakımından tek başına kamuya ait olması yerine “Kamu-Özel Ortaklığı” modeline dayanıyor. Devlet hastanesi yemekhane, kafeterya gibi bazı istisnai hizmetleri özel sektör eliyle yürütse dahi tümüyle devletin sahibi olduğu sağlık kuruluşu olarak ifade ediliyor. Ancak şehir hastanesi ise, inşaat edilmesi karşılığında kampüs mantığıyla birbirine bağlı binalardan oluşan devasa sağlık kuruluşunda devletin 25 yıl boyunca kiracı olması anlamına geliyor. Sağlık hizmeti sunumunu kamu personeliyle üstlenecek devlet, şehir hastanesi inşaat edilmesine karşılık bahçe bakımı, hastane donanımı, görüntüleme, laboratuvar, morg, ameliyathane, kafeleri, yemekhane işletmelerini ise tümüyle özel sektöre bırakıyor.
Son olarak da Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle “şehir hastanesi” tartışılıyor.
“Şehir hastanesi işletme modeliyle hep modern kalacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent’teki açılış töreninde, “şehir hastanesi” projesini hem hayali hem de sağlık hizmetini özel sektör desteğiyle hep modern tutabilme modeli olarak sunmuştu. Erdoğan, özetle, “Şehir hastaneleri şahsımın sağlık zirvesi olarak gördüğü bir hayaliydi. Hedef, vatandaşımızın başka bir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı. Bu benim hayalimdi. Şehir hastaneleri sadece kamunun imkanları ile yapılamazdı. Özel sektörü devreye aldık. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın, yaşadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmetlerini alabileceği bir yapı kurduk. Hastanelerimizi, binalarından içindeki teçhizata kadar her şeyiyle modernleştirdik” ifadelerini kullanmıştı.
TTB’ye hem hastalar hem de hekimler için “sakıncalı” diyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman şehir hastanesi projesine ilişkin eleştirilerni VOA Türkçe’ye anlattı.
TTB olarak kesinlikle Türkiye’ye yeni bir sağlık kuruluşu kazandırılmasına karşı olmayacaklarını vurgulayan Adıyaman, “Bu eşyanın tabiatına aykırı biz hekimleriz ve hasta sağlığı için yeni hastanelere karşı olamayız. Problem şurada pahalı, gösterişli gereksiz gösterişten başka hiçbir kamu yararı olmayan bir yapılanma bu, bunu nereden biliyoruz? Biz prensip olarak kamu özel işbirliği finansman sisteminin sağlıkta uygulanmasına karşıyız. Bu şehir hastaneleriyle çocuklarımızın geleceği maddi olarak ipotek altında yani daha borçlu bir Türkiye’de doğacak çocuklarımız, çok ileri derecede borçlandırıyor. Arsayı devlet veriyor, şirketler yurtdışından aldıkları kredilerle bunları yapıyorlar ama Türkiye devlet olarak bu yurtdışı kredileri için hazine garantisi veriyor” diye konuştu.
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