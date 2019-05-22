"Türkiye'de sergi açmak hayalimdi gerçek oldu"

EDA ÖZDENER - Türkiye'ye turistik amaçla gelen ve gezdiği şehirlere hayran kalan Çek ressam ve grafik tasarımcı Jiri Votruba, "aşık oldum" diye ifade ettiği Türkiye'de, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Pop art eserleri, afişleri ve resimlerinden oluşan 60 eseri CerModern'de sanatseverlerin ilgisine sunulan Votruba, "Too Much Love" sergisine ve sanat anlayışına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. "Bu benim Türkiye'deki ilk sergim, hayalimdi gerçek oldu." diyerek sözlerine başlayan Votruba, daha önce 3 kez geldiği Türkiye'de İstanbul, Amasya, Mudurnu ve İznik'i ziyaret ettiğini anlattı. Türkiye'ye ve Türk halkına olan sevgisini "adeta aşık oldum" sözleriyle ifade eden Votruba, "Türkiye'nin ilham verici bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi. Votruba, çalışmalarını başkentli sanatseverlerin ilgisine sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, CerModern'i de çok beğendiğini, ilk kez pop art portrelerini hiçbir kesintiye uğramadan tamamıyla sergileme imkanı bulduğunu anlattı.

Eserlerinde küresel dünyaya ve tüketim toplumunun tehlikelerine dikkati çekmek istediğini belirten Votruba, sergisinin üç bölümden oluştuğunu söyledi. İlk bölümde küresel portrelere yer verdiğini ifade eden Votruba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel portreler serisi kısmında gördükleriniz benim tanıştığım, karşılaştığım, dostum olan kişiler, eşim bile var. Sadece biri, LifeStyle dergisinin reklamından, kim olduğunu bilmediğim bir model. Klasik anlamda bir reklamı resme dönüştürmek çok ilginç. Fakat çoğu tanıdığım insanlar. Yüzleri, küresel dünyada insanların sorunlarını göstermek istedim." Votruba, ikinci bölümdeki "Too Much Love" serisinin üzerinde yıllardır çalıştığını vurgulayarak, "Bu asla hatırımdan çıkmayacak bir konu. Binlerce imajın, cep telefonlarımızda milyonlarca fotoğrafın, alışveriş merkezlerinin binlerce önermesinin var olduğu bu toplumla ilgili. Bir yığın olduğunu düşündüğüm bu öğeleri resimlerimde bir arada kullanıyorum. Sonra da onları beyaz boyayla kapatıyorum. Ögeler bir nevi kayboluyor." diye konuştu.