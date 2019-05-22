"Türkiye'de sergi açmak hayalimdi gerçek oldu"

EDA ÖZDENER - Türkiye'ye turistik amaçla gelen ve gezdiği şehirlere hayran kalan Çek ressam ve grafik tasarımcı Jiri Votruba, "aşık oldum" diye ifade ettiği Türkiye'de, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyor.
Pop art eserleri, afişleri ve resimlerinden oluşan 60 eseri CerModern'de sanatseverlerin ilgisine sunulan Votruba, "Too Much Love" sergisine ve sanat anlayışına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
"Bu benim Türkiye'deki ilk sergim, hayalimdi gerçek oldu." diyerek sözlerine başlayan Votruba, daha önce 3 kez geldiği Türkiye'de İstanbul, Amasya, Mudurnu ve İznik'i ziyaret ettiğini anlattı.
Türkiye'ye ve Türk halkına olan sevgisini "adeta aşık oldum" sözleriyle ifade eden Votruba, "Türkiye'nin ilham verici bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.
Votruba, çalışmalarını başkentli sanatseverlerin ilgisine sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, CerModern'i de çok beğendiğini, ilk kez pop art portrelerini hiçbir kesintiye uğramadan tamamıyla sergileme imkanı bulduğunu anlattı.
Eserlerinde küresel dünyaya ve tüketim toplumunun tehlikelerine dikkati çekmek istediğini belirten Votruba, sergisinin üç bölümden oluştuğunu söyledi. İlk bölümde küresel portrelere yer verdiğini ifade eden Votruba, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Küresel portreler serisi kısmında gördükleriniz benim tanıştığım, karşılaştığım, dostum olan kişiler, eşim bile var. Sadece biri, LifeStyle dergisinin reklamından, kim olduğunu bilmediğim bir model. Klasik anlamda bir reklamı resme dönüştürmek çok ilginç. Fakat çoğu tanıdığım insanlar. Yüzleri, küresel dünyada insanların sorunlarını göstermek istedim."
Votruba, ikinci bölümdeki "Too Much Love" serisinin üzerinde yıllardır çalıştığını vurgulayarak, "Bu asla hatırımdan çıkmayacak bir konu. Binlerce imajın, cep telefonlarımızda milyonlarca fotoğrafın, alışveriş merkezlerinin binlerce önermesinin var olduğu bu toplumla ilgili. Bir yığın olduğunu düşündüğüm bu öğeleri resimlerimde bir arada kullanıyorum. Sonra da onları beyaz boyayla kapatıyorum. Ögeler bir nevi kayboluyor." diye konuştu.
Serginin üçüncü bölümünde grafik çalışmalarına yer verdiğini anlatan Votruba, talep üzerine hazırlanan grafiğin resim gibi özgür bir alan olmadığını ancak grafik tasarlamayı da çok sevdiğini dile getirdi.
Votruba, serginin ilgi çeken eserleri arasında yer alan, ünlü Franz Kafka imajını Çekya'da 1989'da gerçekleşen rejim değişikliğinden sonra çizdiğini belirtti. Votruba, "Birdenbire özgürlüğümüze kavuştuk. Öncesinde Franz Kafka eserleri toplatılıyordu. Aniden onun kim olduğunu gösterme şansına sahip olduk. Onu şahsen de çok beğeniyorum. Bu çok gönülden çizilen resimde grafik metotlarıyla onun kim olduğunu, Prag ile ilişkisini yansıtmaya çalıştım." dedi.
- "Manga hobim"
Japonya'ya yaptığı ziyaretlerde manga kültürüyle tanıştığını ve bunu da eserlerine yansıttığını ifade eden Votruba, "Mangada sevdiğim şey, çok basit bir metotla günümüz yaşamını, mesela bugünün dünyasında aşkı yansıtması. Bazı çalışmalarda mangayı resmettim sadece. Bu benim hobim." ifadelerini kullandı.
Votruba'nın gerçek boyuttaki pop art portrelerinden, beyaz boyayla kapattığı ticari ögelerden ve aralarında manganın da bulunduğu grafik tasarımlarından oluşan farklı sergisi, 23 Haziran'a kadar CerModern Kuzey Hangar Galerisi'nde görülebiliyor.
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