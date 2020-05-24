Türkiye’de Sessiz Sedasız Bayram Kutlaması

Türkiye genelinde Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkmasa yasağı uygulanıyor. Bu kez bayramda kapalı ibadet yerleri, boş sokaklar, şeker toplamaya çıkamamış çocuklarla diğer yıllardan farklı bir manzara yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs’ta video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı sonrasında, Corona salgını dolayısıyla Türkiye’nin 23-24-25-26 Mayıs tarihlerindeki Ramazan Bayramı’nı 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde geçireceğini açıklamıştı. Erdoğan, 65 yaş ve üstündeki nüfusa ise 10 Mayıs ve 17 Mayıs günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nın ilk gününün Pazar olması dolayısıyla sınırlı süre sokağa çıkma izni verileceğini bildirmişti. Bu çerçevede, bugün sessizliğe bürünmüş kentlerde farklı bir bayram tablosu söz konusuydu. Başkent Ankara’da normalde sabah namaz saatiyle birlikte en kalabalık merkezlerden birisi olan Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi ziyaretçilerden yoksundu. Sadece saat 14.00 ile 20.00arası sokağa çıkma iznine sahip ve yakın civarda evleri olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, dua etmek üzere Hacı Bayram Veli Türbesi’nin dışındaydı. Ancak cami avlusu normalde bayram günü benzeri görülemeyecek şekilde bomboştu.

Ankara’da 65 yaş üstündeki yaş grubu, ilk iki haftadaki Pazar günlerinde olduğu gibi sokağa çıkma izinlerini yeşil alanlarda, parklarda geçirmeyi tercih etti. Kurtuluş Parkı gibi kentin merkezindeki pek çok parkta kısa yürüyüşler yapan veya banklarda biraz olsun güneşlenmeye çalışan yaşlılar vardı. Şehit ailelerine sokağa çıkma izni Bayram olması nedeniyle bu seferki sokağa çıkma yasağı uygulamasında ilk kez bir başka özel gruba da izin hakkı tanındı. Bayramlarda mezarlık ziyaretleri yapılması geleneği dolayısıyla sadece şehitliklerde ziyaret yapılmasına ve bunun için de şehit ailelerine sokağa çıkma izni verildi. Bu kapsamda, başkentte Cebeci Şehitliği gibi ülke genelindeki şehitliklerde yakınlarını kaybetmiş aileler dışarıdaydı. Bu arada anımsanacağı üzere Erdoğan’ın açıkladığı takvim uyarınca Ankara, İstanbul, İzmir’in de aralarında bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulaması da devam ediyor. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak için giriş-çıkış yasağı uygulamasının, 3 Haziran Çarşamba günü saat 24.00’e kadar sürmesi planlanıyor.