Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

DENİZ ÇİÇEK- Sıcak hava dalgası Avrupa'da pek çok ülkeyi etkisi altına alırken, bu dalganın Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasının önümüzdeki 10 günlük süreçte yurtta etkili olması ve uç sıcaklıkların meydana gelmesi beklenmiyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3 ila 5 derece üzerinde art arda 5 gün veya daha fazla süreyle devam etmesine sıcak hava dalgası deniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden 5-9 derece üzerinde seyretmesi kuvvetli sıcak hava dalgası, 10 derece ve üzerinde seyretmesi ise uç (ekstrem) sıcak hava dalgası olarak anılıyor.

Sıcak hava dalgalarının canlıların yaşamı, su kaynakları, bitki örtüsü ve enerji tüketimi üzerinde önemli etkileri bulunurken, bu dalgalar, insan yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Batı ve Orta Avrupa'da art arda sıcak hava dalgaları yaşanırken, hafta başından beri 3. kez sıcak hava dalgası etkili oldu. Batı Avrupa ülkelerinde birçok merkezde uzun yıllar sıcaklık rekorları kırıldı.