Türkiye'de şoförlere yeni belge şartı: Psikoteknik

Amaç trafikteki “300 bin riskli sürücüyü” bulmak.Daha önce de tam altı kez gündeme gelen ve her seferinde çeşitli nedenlerle ertelenen "psikoteknik belgesi" bu kez yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2021 itibariyle ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan her bir sürücünün bu belgeyi alması zorunlu oldu. Psikoteknik testini geçemeyenler yolcu ya da yük taşıyamayacak. Belge almadan bu işi yapanlara da 1080 TL ceza kesilecek. Peki "psikoteknik belgesi" nedir? Nereden alınır? Fiyatı nedir? Bu soruların yanıtlarını uzmanlarına sorduk. Aslında sistem yıllardır Türkiye'de mevcut. Ne var ki psikoteknik merkezlerinin sayısının yetersiz oluşu, piyasadaki tepkiler, pandemi gibi nedenlerle bugüne kadar uygulamanın yürürlüğe girmesi hep ertelendi. Ancak bu kez ertelemenin olmayacağı belirtildi. Testler psikoteknik merkezlerinde yapılıyor. Testin süresi en az bir saat sürüyor, sürücünün durumuna göre iki saate kadar da uzayabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiyatlar ise en az 170, en fazla da 220 TL.

GVC Psikoteknik Kurucusu Uzman Psikolog Güvenç Sağ, altı ay önce psikoteknik merkezi kurdu. Beşiktaş’taki ofisinde son günlerde test konusunda bir yoğunluğun olduğunu anlattı. Testin nasıl yapıldığına dair ayrıntıları DW Türkçe'ye aktaran Sağ'ın ilk uyarısı, bu testi sadece psikologların uygulayabildiği oldu. Sürücülerin trafikte gerçekten yeterli olup olmadığını psikolojik açıdan ölçebilen tek test olduğunu ifade eden Sağ, bu nedenle 12 soruluk bu değerlendirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. "Simülasyonu terk edenler oluyor" Bir sürücünün testten geçip geçmediğine psikologlar karar vermiyor. Bu merkezler sadece sürücünün durumunu raporlayıp psikiyatrlara gönderiyor. Test sonucu raporuna ve kendi muayenesine göre bir değerlendirmede bulunan psikiyatr kişinin bu belgeyi alıp alamayacağına karar veriyor. Test bir simülasyon aleti aracılığıyla yapılıyor. Bu similasyon aslında bir sürücü mahaline benziyor. Pedallar, direksiyon var. Sorular gerçek görüntülerden oluşuyor, sürücünün ne şekilde tepki vereceği ölçülüyor. Uzman psikolog Sağ, bu testlerde ne gibi ölçümler yapıldığını şöyle açıklıyor:

"Çeşitli kişilik testleri, dikkat, algı, hız, mesafe tahmin gibi testlerimiz var. Bu testlerde adayın trafiğe çıkmaya yeterli olup olmadığını ölçebiliyoruz." Sağ'a göre, bazı sürücüler bir saatlik strese dayanamıyor. 15 dakikada simülasyonu terk edenler bile var. Ülke genelinde 840 merkez var Türkiye’de yaklaşık 60--65 milyon arasında ehliyetli sürücü bulunuyor. Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu'ya göre, bunların 300 bini risk grubunda. Kutlu, bu sayılara trafikte alkollü araç kullanımı ile hız limitlerini aşan kişilere uygulanan cezalarla ulaşıldığını belirtti. Psikoteknik belgesinin de temel amacı bu 300 bin kişiyi bularak yolcu ve yük taşımasını engellemek, böylece trafiği daha güvenli hale getirmek. Kutlu, Türkiye'de toplam 840 psikoteknik merkezinin olduğunu anlatarak, bu sayının tüm ihtiyacı karşılayacağını görüşünde: "Yeteri kadar test cihazı mevcut. Tüm ticari araç kullanıcılarının bir an önce raporlarını almalarını bekliyoruz. Bizim amacımız riskli sürücüyü tamamen ya da kısmi olarak trafikten men etmektir. 4 milyona yakın ticari araç sürücüsü var. Yüzde 30'u raporlarını almış, yüzde 70’inin almadığını istatistiklerden anlıyoruz."