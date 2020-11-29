Türkiye'de Sokağa Çıkma Kısıtlaması İkinci Haftasında

Corona virüsünde vakaların ve ölüm sayılarının yükselmesinin ardından uygulamaya konulan yeni tedbirlerin ikinci haftasında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Halk saat 20:00’den itibaren sokakları boşaltıp Cumartesi günü saat 10:00’a kadar evlerine çekildi.

Alınan tedbirler yalnızca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından ibaret değil. Geçtiğimiz haftadan bu yana kahvehane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler tümüyle kapalı kalırken, restoranlar ve kafeler de yalnızca paket ve al götür servisi verebiliyor. İzmir’de de kentin en işlek caddesi olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki işletmeler bu kurala uyuyor ancak esnaf tedbirler yüzünden iş yapamamaktan şikayetçi.

Dönerci ustası Yusuf Tekeci VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Dükkanda 15 kişi çalışıyorduk, 5 kişiye düştük. İşimiz yüzde 50 değil yüzde 70 düştü. Zaten dışarıda insanlar yok. Yemek sektörü artık bitti. Dükkan kapanacak iş yapmıyor diye. Zaten patron mecbur, dükkan iş yapmadıktan sonra bu dükkanın kirası, elektriği, suyu, personel maaşı var. Biz de işsiz kalacağız. Devletin verdiği maaş da bize yetmeyecek” dedi.