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Türkiye'de Sokağa Çıkma Kısıtlaması İkinci Haftasında

29.11.2020 00:13 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de Sokağa Çıkma Kısıtlaması İkinci Haftasında

Corona virüsünde vakaların ve ölüm sayılarının yükselmesinin ardından uygulamaya konulan yeni tedbirlerin ikinci haftasında da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Halk saat 20:00’den itibaren sokakları boşaltıp Cumartesi günü saat 10:00’a kadar evlerine çekildi

Corona virüsünde vakaların ve ölüm sayılarının yükselmesinin ardından uygulamaya konulan yeni tedbirlerin ikinci haftasında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Halk saat 20:00’den itibaren sokakları boşaltıp Cumartesi günü saat 10:00’a kadar evlerine çekildi.

Alınan tedbirler yalnızca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından ibaret değil. Geçtiğimiz haftadan bu yana kahvehane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler tümüyle kapalı kalırken, restoranlar ve kafeler de yalnızca paket ve al götür servisi verebiliyor. İzmir’de de kentin en işlek caddesi olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki işletmeler bu kurala uyuyor ancak esnaf tedbirler yüzünden iş yapamamaktan şikayetçi.

Dönerci ustası Yusuf Tekeci VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Dükkanda 15 kişi çalışıyorduk, 5 kişiye düştük. İşimiz yüzde 50 değil yüzde 70 düştü. Zaten dışarıda insanlar yok. Yemek sektörü artık bitti. Dükkan kapanacak iş yapmıyor diye. Zaten patron mecbur, dükkan iş yapmadıktan sonra bu dükkanın kirası, elektriği, suyu, personel maaşı var. Biz de işsiz kalacağız. Devletin verdiği maaş da bize yetmeyecek” dedi.

Valilik İzmir’e özel kısıtlamalar getirdi

İzmir Valiliği ise bu hafta yaptığı açıklamada alınan tedbirlere kentte uyulmadığını belirtmişti. Bu yüzden İzmir’e özel bazı kısıtlamalar da getirildi. Valilik, “sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; sandalye veya oturarak piknik faaliyetleri yapılmasının” yasaklandığını duyurdu. İzmirliler'in vakit geçirmeyi çok sevdiği Kordon’daki çimler de boş kaldı. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasından önce vatandaşlar açık alanlarda olmaya devam etti.

Kentte denetimler de artırıldı. Özellikle pazar yerlerinde, ana caddelerde polis ve zabıta sık sık denetim yapıyor. Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. İzmir'de yeni tedbirler kapsamında bir haftada yapılan denetimlerde polis, kuralları ihlal eden 3 bin 461 kişiye para cezası uyguladı.

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