Türkiye’de Sokakta Dolar Tedirginliği Yaşanıyor

İSTANBUL - Türkiye’de Corona virüsü salgını ile birlikte öne çıkan bir başka gündem maddesi de ekonominin gidişatı. Yükselen kurun düşmesi için neler yapılabileceği tartışılırken, sokakta Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sebebiyle ekonomik durumun daha da kötüleşeceği endişesi hakim. VOA Türkçe İstanbullular'a görüşlerini sordu.
“Her şeyin fiyatı yükselecek”
Özel bir şirkette çalışan Sinan İspanlar, “Birileri ‘dış güçler’ deyip duruyor. Ama bunu sürekli dışarıya bağlarsak çözümünü bulamayız. Döviz ve altın artıyor, inanılır gibi değil. İşin kötüsü, bunun ucunu göremiyoruz. Bugünkü artıştan sonra bir müdahale oldu ve dolar iniş gösterdi. Ama herkes yükselmeye devam edeceğini söylüyor. Etrafta gördüğünüz bütün mağazalar dövizdeki artış yüzünden fiyatları yükseltecek. Bu durum halkı da etkileyecek” dedi.
“Döviz tekrar inişe geçecektir”
Özel bir şirkette makine mühendisi olan Taylan Kösem, “Önce Ayasofya sonrasında Akdeniz’deki gelişmeler ve hemen arkasından yükselen döviz kuru. Ben bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Döviz kuru yine yükselip düşecektir. Dolar ve Euro’daki artış Almanya’nın da işine gelmiyor. Almanya’dan Türkiye’ye ihracat durdu. Örnek verecek olursak, döviz kuru yüksek olduğu için BMW ve Mercedes gibi arabaların Türkiye ihracatı durdu. Bu sebeple dövizin çok yüksek seyretmesine izin verileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Esnaflık yapan Satılmış Erol, “Doların artmasından çok tedirginiz çünkü doların artması Türk Liramızın değerini kaybetmesi demektir. Nasıl tedirgin olmayalım? Bizim ekonomimiz dışa bağımlı olduğu için bunun çok etkisi olacaktır. İnşallah sıfıra düşmeyiz de buna bir çare bulurlar” şeklinde konuştu.
“Artıştan herkes tedirgin”
Kapalıçarşı’da tezgahtar olduğunu söyleyen Alper Hoş, “Bizde sanayi diye bir şey yok, ihracat yok. Yani ülkemizin parasına değer katacak hiçbir girişimimiz yok. Herkes şu anda tedirgin ve karamsar. Gençlerimiz okuyor ama iş sahası yok. Hiç kimse alanında çalışamıyor. Mevcut işi olan insanlar bugün çalışamıyor. Bugün üstünüze aldığınız bir tişört bile Avrupa parasının kuruna göre ülkemize geliyor. Çok zorlanarak geçiniyoruz. Biz vatandaşız ve çareyi devletimizden beklememiz gayet normal. Biz onları nasıl bu mevkiye getirdiysek, onların da görevi bu sorunları çözmek” dedi.
“Emekli maaşım 10 günde bitiyor”
Özel bir şirkette yarım gün bekçilik yaptığını belirten Aydemir Köse, “Her şey dövize endeksli, onun için de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Aldığımız emekli maaşı 10 günde bitiyor, 20 gün açız. Eğer bir yerlerde iş bulur çalışırsak geçinebiliriz. Yoksa o da yok. Dövizin artması tabii ki çok etkiliyor. Her şeye zam geliyor” diye konuştu.
“Acil önlemler alınması gerekiyor”
Emekli Enver Korkmaz, “Esnaf perişan, herkes perişan. Acil önlem alınması gerekiyor. Herkes geçinmek için kredi çekiyor. Borçlanmayan bir tane adam kalmadı. Evlerimizi, mallarımızı vererek kredi çektik. Yeteri kadar ekonomik önlemler alınmadığı için, üretim olmadığı için, dışa bağımlı olduğumuz için dövizdeki yükseliş bizi etkiliyor” ifadelerin kullandı.