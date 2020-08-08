Türkiye’de Sokakta Dolar Tedirginliği Yaşanıyor

İSTANBUL - Türkiye’de Corona virüsü salgını ile birlikte öne çıkan bir başka gündem maddesi de ekonominin gidişatı. Yükselen kurun düşmesi için neler yapılabileceği tartışılırken, sokakta Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sebebiyle ekonomik durumun daha da kötüleşeceği endişesi hakim. VOA Türkçe İstanbullular'a görüşlerini sordu.

“Her şeyin fiyatı yükselecek”

Özel bir şirkette çalışan Sinan İspanlar, “Birileri ‘dış güçler’ deyip duruyor. Ama bunu sürekli dışarıya bağlarsak çözümünü bulamayız. Döviz ve altın artıyor, inanılır gibi değil. İşin kötüsü, bunun ucunu göremiyoruz. Bugünkü artıştan sonra bir müdahale oldu ve dolar iniş gösterdi. Ama herkes yükselmeye devam edeceğini söylüyor. Etrafta gördüğünüz bütün mağazalar dövizdeki artış yüzünden fiyatları yükseltecek. Bu durum halkı da etkileyecek” dedi.

“Döviz tekrar inişe geçecektir”

Özel bir şirkette makine mühendisi olan Taylan Kösem, “Önce Ayasofya sonrasında Akdeniz’deki gelişmeler ve hemen arkasından yükselen döviz kuru. Ben bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Döviz kuru yine yükselip düşecektir. Dolar ve Euro’daki artış Almanya’nın da işine gelmiyor. Almanya’dan Türkiye’ye ihracat durdu. Örnek verecek olursak, döviz kuru yüksek olduğu için BMW ve Mercedes gibi arabaların Türkiye ihracatı durdu. Bu sebeple dövizin çok yüksek seyretmesine izin verileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.