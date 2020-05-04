Türkiye’de Sokakta “Normalleşme” Sonrası İkinci Dalga Endişesi

Türkiye’de Corona virüsü salgınında yeni vaka sayısında düşüş eğilimi sağlanmasıyla birlikte normalleşme sürecinin kapsamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sokaktaki vatandaşlar yasaklar kalktıkça sosyal mesafe gibi kurallara uyulmamasıyla yeni dalga yaşanabileceği endişesi taşıyor. Kızılay’da yaya ve araç trafiği Ankara Kızılay’da, yaya ve araç trafiği gözlemlenirken çoğunluğun maske taktığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından atılacak normalleşme süreci adımları ve hangi yasaklar nasıl kalkacak sorusu gündemdeyken başkentliler de hayatın normale dönmesi beklentisi yanı sıra Corona virüsü kaynaklı yeni salgın kaygı duyuyordu. Özellikle de Ramazan Bayramı için yasaklar kaldırılırsa insanlar arasında fazlasıyla temas olacağı ve sosyal mesafeye, izolasyona uyulmayacağı düşünülüyor. İkinci ve üçüncü dalga endişesi VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı vatandaşlardan 22 yaşındaki öğrenci Doğan Can, Corona virüsü kaynaklı Eylül ayına değin hastalık görülmeye devam edileceğini belirterek, bu nedenle ikinci hatta üçüncü dalga olabileceğinden söz edildiğini kaydetti. Sınavlarını halledebilmek için Ankara’da olduğunu ve kitap almak için kent merkezine geldiğini anlatan Can, “Bizim Türk insanı biraz da sorumsuz olduğu için bunun içine ben de giriyorum. Daha kötü olacak. Sıkıntılı yani metroya iniyorum dört kişilik koltuk var adam boş koltuğa oturmuyor gidiyor yine bir insanın yanına oturuyor böyle bilinçsiz olunca kaçınılmaz sıkıntı oluyor. Şu anki uygulama gayet iyi Amerika’yla İngiltere’yle karşılaştırırsak biz bu yönde iyi gidiyoruz” dedi. Ekonomi nedeniyle tümüyle de yasaklama yapılamayacağını söyleyen Can, “Şu an mantıklı olan yapılıyor birden yapılırsa ekonomi çökecek. Zaten kasamız boş bunu herkes biliyor hazine boş. Sokağa çıkma yasaklarıyla yavaş yavaş gidiyoruz. Bizim Türk insanımız bayram olunca koşa koşa gidiyor kimse virüs dinlemiyor e tabii ki de yayılma hızı daha hızlı olur bence” ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanı: Mayıs sonu normalleşme bekliyoruz Sağlık sektöründe görevli 21 yaşındaki İrem Kaman, Mayıs ayı sonunda normalleşme beklediğini belirterek, “Çok fazla hastamız yok, hastalarımızın çoğu gitti. Gelen hasta sayısı da fazla değil. AVM’ler açılırsa çok büyük bir ihtimalle ikinci salgın çok büyük ihtimalle başlar öyle görünüyor. Yasaklar kademeli kalkmalı ama şu an değil şu an bile kalabalık sokaklar kalkmamasına rağmen çoğu yer kapalı ama bir sürü insan var dışarıda çok yoğun yani. En azından bir ay kalkmamalı özellikle bayramdan önce” diye konuştu. “Sosyal mesafeye uyulursa dünyamız kurtulur” Geçmişte sağlık sektöründe çalıştığını kaydeden 55 yaşındaki Ali Haydar Başol, “Yasak birden bire kalkınca ikinci dalga olabilir ama insanlar sosyal mesafe kurallarına uyarsa, temizliğe uyarsa devletimiz de milletimiz de dünyamız da kurtulur” görüşündeydi. Sağlık çalışanı: “İnsanlar bunu şaka sanıyor” Sağlık personeli 21 yaşındaki Beyza Nur, “İnsanlarımız şu an o kadar bilinçsizce ve düşüncesizce davranıyorlar ki ben sağlık ocağında çalışıyorum ATT acil tıp teknisyeni, ayrıca hemşirelik yapıyorum. Mesela bir parol için, bir coraspin için beş on liralık ilacı gezmeye gelir gibi normal zamanmış gibi almaya gelen normal hastalarımız var. İnsanlar bunu şaka sanıyorlar ciddiyetin farkında değiller. Bu şekilde devam ettiği sürece ben sanmıyorum ki yakın bir sürede üç ay beş ay gibi bir sürede bunun biteceğini sanmıyorum. Bir sene kadar sürebilir ama ciddi anlamda kurallara uyulur tedbirlere uyulursa bitebileceğini düşünüyorum. Bayramlarda sonuçta biz Türk milletiyiz hani bayramlar bizim için önemlidir sarılmayı öpüşmeyi seven bir milletiz. Bayramda bu önlemler devam ederse bizim için önemli bir ilerleme olacaktır ama sürmezse artışların olacağını düşünüyorum” dedi.

“Asıl 65 yaş üstünü dışarıda tutmak gerekiyor” Bir başka sağlık çalışanı 52 yaşındaki Saffet Arslan, mevcut vaka sayısındaki düşüş tablosunda devam sağlanabilmesi için yasaklar konusunda kademeli şekilde kaldırma yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi. Bir yandan da toplumda Corona virüsüne bağışıklık sağlanması gerektiğini de anlatan Arslan, “Normalleşme uzun sürebilir ama insanların iyileşmesi çok daha önemli süreç ne zaman açılır ne zaman düzelir çok önemli değil. İstenilen düzeye gelmesi bizim için önemli. İçeride 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlar var. İmmün olarak baya bir zayıfladı bunların sokağa çıktıktan sonraki hal ve hareketleri nasıl olacak. Bence salgının ikinci bir dalgası olacak diye düşünüyorum. Bilim adamlarımız bile farklı düşüncedeler. Ben derim ki 65 yaş üstü insanları dışarıda tutmak gerekiyor aslında. En azından o antikoru vücutta oluşturabilmesi için. Yani bu insanların evde uzun süre kalmasının çözüm olabileceğini sanmıyorum. Tamam vaka sayısı düşüyor ama 65 yaş üstü dışarı çıktıktan sonra ne olacak” ifadesini kullandı.

“Bayramdan sonra normale döner” Yasaklar kademeli kalkmalı görüşündekilerden 28 yaşındaki Hakan Yüksel ise, “Bayram ertesinden sonra normale dönecektir. Şu an bile vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Yasaklar aynı şekilde devam etmeli yasaklar gevşetildiği sürece bizlerin bir özelliği var hemen koy veriyoruz. En azından Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağının olması lazım bence. Mesela berberler, tek kişi alabilir. Ancak kafelerin açılmasını uygun bulmuyorum. İşyerinde ben güvenlik görevlisiyim. Eldiven maske takıyoruz gerekli tedbirleri alıp sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz” diye konuştu. Kızılay’da kan bağışı kuyruğu Bu arada sokağa çıkma yasakları uygulaması ve hastanelerdeki yoğunlaşma nedeniyle Türk Kızılay Derneği, kan stoklarında ciddi azalma olduğunu açıkladığı için vatandaşlar, gün içerisinde kent merkezindeki kan bağışı noktasına başvurdu. Kan bağışçılarından 50 yaşındaki Süleyman İnal, “Kızılay’da kan stoklarının bittiğini duydum bir vatandaşlık görevi olarak kan vermeye geldim” derken normalleşme için yasaklarla ne kadar süre geçilirse o kadar iyi olacağı görüşünde.