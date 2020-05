Türkiye’de Sokakta “Normalleşme” Sonrası İkinci Dalga Endişesi

Türkiye’de Corona virüsü salgınında yeni vaka sayısında düşüş eğilimi sağlanmasıyla birlikte normalleşme sürecinin kapsamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sokaktaki vatandaşlar yasaklar kalktıkça sosyal mesafe gibi kurallara uyulmamasıyla yeni dalga yaşanabileceği endişesi taşıyor.

Kızılay’da yaya ve araç trafiği

Ankara Kızılay’da, yaya ve araç trafiği gözlemlenirken çoğunluğun maske taktığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından atılacak normalleşme süreci adımları ve hangi yasaklar nasıl kalkacak sorusu gündemdeyken başkentliler de hayatın normale dönmesi beklentisi yanı sıra Corona virüsü kaynaklı yeni salgın kaygı duyuyordu. Özellikle de Ramazan Bayramı için yasaklar kaldırılırsa insanlar arasında fazlasıyla temas olacağı ve sosyal mesafeye, izolasyona uyulmayacağı düşünülüyor.

İkinci ve üçüncü dalga endişesi

VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı vatandaşlardan 22 yaşındaki öğrenci Doğan Can, Corona virüsü kaynaklı Eylül ayına değin hastalık görülmeye devam edileceğini belirterek, bu nedenle ikinci hatta üçüncü dalga olabileceğinden söz edildiğini kaydetti. Sınavlarını halledebilmek için Ankara’da olduğunu ve kitap almak için kent merkezine geldiğini anlatan Can, “Bizim Türk insanı biraz da sorumsuz olduğu için bunun içine ben de giriyorum. Daha kötü olacak. Sıkıntılı yani metroya iniyorum dört kişilik koltuk var adam boş koltuğa oturmuyor gidiyor yine bir insanın yanına oturuyor böyle bilinçsiz olunca kaçınılmaz sıkıntı oluyor. Şu anki uygulama gayet iyi Amerika’yla İngiltere’yle karşılaştırırsak biz bu yönde iyi gidiyoruz” dedi. Ekonomi nedeniyle tümüyle de yasaklama yapılamayacağını söyleyen Can, “Şu an mantıklı olan yapılıyor birden yapılırsa ekonomi çökecek. Zaten kasamız boş bunu herkes biliyor hazine boş. Sokağa çıkma yasaklarıyla yavaş yavaş gidiyoruz. Bizim Türk insanımız bayram olunca koşa koşa gidiyor kimse virüs dinlemiyor e tabii ki de yayılma hızı daha hızlı olur bence” ifadesini kullandı.