Türkiye’de Son 100 Yılda Depremlerde En Az 80 Bin Kişi Hayatını Kaybetti

Cuma günü saat merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı üzerinde olan Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. VOA Türkçe son yüzyıl içinde can kaybı yaşanan depremleri derledi.

Son yüzyılda Anadolu coğrafyasında, Cuma günü Elazığ’da meydana gelen, Kandilli Rasathanesine göre 6,, AFAD'a göre ise 6,6 büyüklüğünde olan depremden daha büyük 29 deprem tespit edildi.

Bunlar arasında en büyük aletsel büyüklüğe sahip olanı, 26 Aralık 1939’daki Erzincan depremiydi.

Resmi rakamlara göre, Erzincan depreminde 116 bin 780 bina hasar görürken 32 bin 962 kişi hayatını yitirdi. Bu deprem, 20. Yüzyıl’da en büyük can kaybına neden olan dördüncü deprem olarak kayıtlara geçti.

Ağırlıklı olarak Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda kırılmalar büyük depremlere neden oluyor

Son yüzyılda 6,6 büyüklüğünden daha büyük diğer depremler ise şu şekilde:

1924 Erzincan Pasinler (6,9), 1926 Antalya Finike (6,9), 1928 İzmir Torbalı (7,0), 1930, Hakkari (7,2), 1939 İzmir Dikili (7,1), 1939 Erzincan (7,9), 1942 Tokat Niksar (7,0), 1943 Adapazarı (6,6), 1943 Kastamonu Tosya (7,2), 1944 Bolu Gerede (7,2), 1944 Balıkesir Ayvalık (7,0), 1949 İzmir (7,0), 1949 Elazığ Karlıova (7,0), 1951 Çankırı Kurşunlu (6,9), 1953 Yenice Gönen (7,4), 1955 Aydın Söke (7,0), 1957 Muğla Fethiye (7,1) 1957 Bolu (7,1), 1964 Balıkesir Manyas (7,0), 1966 Muş Varto (6,9), 1967 Adapazarı (7,2), 1970 Kütahya Gediz (7,2), 1975 Lice (6,9), 1976 Çaldıran (7,2), 1983 Erzurum-Kars (6,8), 1988 Kars (6,9) 1998 Erzincan-Tunceli (6,8), 1999 Kocaeli Gölcük (7,4), 1999 Düzce (7,2).