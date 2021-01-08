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Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

08.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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Son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu - 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor" - "Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım"

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 865 bin 406'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.

Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."

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