Türkiye’de Son Bir Ayda İşsiz Sayısı 506 Bin Arttı

Türkiye’de işsizlik bir aylık aranın ardından yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran ayında yüzde 10,6’ya düşen işsizlik, Temmuz’da yüzde 12’ye çıktı.

İşsiz sayısı, son bir ayda 125 bin yeni istihdama rağmen aylık 506 bin artışla, 3 milyon 902 bine ulaştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 14,4’le tarihi zirveyi gören işsizlik verisi, son iki ayda düşüş eğilimine girmişti.

OVP’de Yıl Sonu İşsizlik Hedefi Yüzde 12,6 Olarak Revize Edildi

Geçtiğimiz yıl açıklanan Orta Vadeli Plan’da (OVP) 2021 yılında işsizliğin yüzde 10,6’a düşmesi, istihdamın 30 milyon 493 bine yükselmesi hedefleniyordu.

Ancak 5 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da bu hedefler revize edildi.

Son güncellemeyle bu yıl için işsizliğin yüzde 12,6 olacağı, istihdamın da 28 milyon 641’de kalacağı öngörülüyor.

Doç. Dr. Aziz Çelik: “İşsizlik artmaya devam edecek, ekonominin iş yaratma kapasitesi yetersiz”

Peki Türkiye’de turizm ve tarım sezonun başlamasıyla her yıl en yüksek seviyeleri gören istihdam, Temmuz’da yaşanan bu daralma sonrası hedefini yakalayabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, makro ekonomik gelişmelere bakıldığında sonbaharda yeni istihdam yaratma kapasitesinin daha sınırlı kalacağının altını çiziyor.

Doç. Dr. Aziz Çelik “İşten çıkarma yasağı 30 Haziran itibariyle kalktı. Bununla birlikte Temmuz ayında istihdam verilerinin, bir buçuk yılın ardından ilk kez normale dönmeye başladığını görüyoruz. TÜİK yasak nedeniyle dar tanımlı işsizliği ölçemiyordu, bu nedenle veriler de işgücü piyasasını yansıtamıyordu. Şimdi Temmuz’da ne gördük? 631 bin kişi işgücüne dahil olmak istemiş, bunların ancak 126 binine iş bulunabilmiş ve 506 bin kişi iş bulamamış. Üstelik, yaz ayları Türkiye’de turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin çok canlı olduğu aylar. Buna rağmen ekonominin iş yaratma kapasitesi yetersiz kalmış ve bu 506 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçmiş. Ben sonbaharda ekonomide büyük bir canlanma olacağını tahmin etmiyorum zira makro ekonomik göstergeler bunu vaat etmiyor. İşsizlik artmaya devam edecek. Hizmet sektörü yeni istihdam sağladı ama sonbahar aylarında bu ne kadar devam eder?” dedi.

Hizmet ve tarım sektörlerinde istihdam artarken sanayi ve inşaatta azalma yaşanıyor

Doç. Dr. Aziz Çelik’in de altını çizdiği gibi hizmet sektörü, son bir yılda yarattığı 1 milyon 453 bin yeni istihdamın, 454 binini son bir ayda sağladı.

İşgücü piyasasının hizmet sektöründen sonra en büyük ikinci taşıyıcısı olan sanayi sektörüyse Temmuz ayında, 287 bin iş kaybına uğradı.

İnşaat sektöründe istihdam edilenler son bir ayda, 60 bin kişi azalırken tarım sektöründeki artış da 17 bin olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik aynı kaldı, geniş tanımlı işsizlik 8 milyon 421 bin oldu

Genç nüfusta işsizlik Temmuz ayında Haziran’daki yüzde 23,9 oranını korudu. Genç erkek işsizliği yüzde 19,9’dan yüzde 19,4’e düşerken genç kadın işsizliği yüzde 29’dan, yüzde 29,9’a yükseldi.

TÜİK’in atıl işgücü olarak tanımladığı geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,4’ten yüzde 23,6’ya yükseldi.

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından DİSK’in araştırma birimi DİSK-AR geniş tanımlı işsizliğin bir önceki aya göre 1 milyon 790 bin artarak 8 milyon 421 bine ulaştığını duyurdu.

2020 yılının Temmuz ayında dar tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 926 bin’di.

