''Türkiye'de Son Bir Buçuk Ayın En Yüksek Vaka Sayısı''

Türkiye’de Corona virüsü salgınında son durumla ilgili Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını açıkladı. Fahrettin Koca, 12 Haziran’da 1.592 vaka olduğunu, bu sayının önlemlerle binin altına çekildiğini ancak yeniden yükseliş olduğunu kaydetti. Koca, buna karşın salgının bir süreç olduğunu, zaman zaman bu tarz dalgalanmaların olabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin salgınla mücadelesinin başarıyla sürdüğünü, Türkiye’yi başarısızlıkla suçlayanların salgının ne olduğunu bilmediğini ya da siyasi olarak bu şekilde davrandığını belirtti. 3 Ağustos’ta 41 bin olan test sayısının şu an 82 binin üzerine çıktığını test sayısının kısa sürede günlük 100 binin üzerine çıkabileceğini bildiren Koca, evde tedavi edilen hastaların da ‘’teletıp’’ denilen bir uygulamayla, hastayla doktorların doğrudan görüşme yapacaklarını ve böylece teknolojik olarak yeni bir uygulamanın da başlatılacağını açıkladı.

Bu uygulamanın öncelikle olarak COVID-19 virüsü taşıyan hastalar için kullanılmaya başlanacağını söyleyen Koca, daha sonra kronik rahatsızlığı olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. Koca “İlaç tedariği konusunda bir sıkıntımız yoktur antiviral ilaçların üretimine 4 şirket tarafından başlanmıştır”dedi. Koca ağır hasta sayısının artışına dikkat çekerken bu kişilerin büyük kısmının 65 yaş üstü kişiler olduğunu ve bu kişilerin tedavilerinin zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Koca ülke genelinde yoğun bakım doluluk oranının 64,8 olduğunu da belirtti. Filyasyon çalışmaları konusunda da bilgi veren Koca 1 Temmuz’da 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayısının 9 bin 344’e çıktığını belirtti. İl Hıfzıssıhha kurullarının şehirlerin gerektiği kuralları aldığını da vurgulayan Sağlık Bakanı, valilik ve kurullarla düzenlenen haftalık 2 toplantı ve alınan önlemlerle 10 şehirde vaka sayısının düştüğünü söyledi. HES uygulamasına ek özellikler geliyor Bakan Koca, HES kodu sayesinde izolasyonlar ve seyahat eden kişilerin takiplerinin yapıldığını bugüne dek 20 milyondan fazla HES kodu üretilip kullanıldığını da söyledi. Bu kod sayesinde izolasyonda olması gereken 95 bin kişinin tespit edilip seyahat etmesinin önlendiğini de belirten Koca, HES mobil uygulamasındaki riskli alan bölümünün karekod özelliğiyle birlikte gidilen bir yerde yakın tarihte bir vakanın daha önce bulunup bulunmadığını da göstereceğini söyledi.

Koca, virüsün yayılımının ve etkisinin azaldığına dair haberlere temkinli yaklaşılması gerektiğini de vurguladı. Günlük vaka sayısı son 1,5 ayın zirvesine çıktı Fahrettin Koca ayrıca 19 Ağustos itibariyle salgında gelinen noktayı gösteren tabloyu da paylaştı. Tabloya göre vaka sayısı 1.300’ün üzerine çıktı ve1.303 kişi oldu. 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6.039’a yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, zatürre oranının düşmesinin nedenlerinden birinin de Türkiye’de üretilen ilaç bulunması olduğunu söyledi. Son verilere göre Türkiye’de Corona virüsü bulaşan kişilerin zatürre olma oranı yüzde 7,4’e geriledi. Koca özellikle Konya, Ankara, İzmir ve İstanbul’da zatürre oranlarının da gerilediğini belirtti. Sağlık Bakanı zatürre oranı düştükçe hastaneye yatışların da azalacağını düşündüklerini söyledi. Fahrettin Koca, buna karşın ağır hasta sayısının arttığını bunun da azalmasının önemli olacağını belirtti. “21 Eylül’de okulların açılmasından yanayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılmasıyla ilgili bir soruya “21 Eylül’de okulların açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz. Muhtemelen bu kademelendirme tarzında olur. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz” yanıtını verdi. Koca ayrıca “Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka nedenlerle de önem arz ediyor. Tıp dilinde enfluenza denen grip sezonu başlamış oluyor. Sonbaharda grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olun” dedi. Test kiti fiyatı tartışması CHP’nin gündeme getirdiği ve yerli tanı kitlerinin Sağlık Bakanlığı’na yüksek ücretle satıldığı iddiasına da Koca “Pandemi döneminde 83 milyon bir olalım siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı, yurtdışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında 9,8 TL’nin üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu fiyattan veren 12 üretici de vermedi. Ben kitin arkasında nasıl küresel oyunlar oynandığını çok iyi biliyorum. Bu konuda kitap yazılır. Bakanlık 9,8 TL’nin üzerinde bir yerli kit alımı yapmamıştır” dedi.