Türkiye'de sosyal medya ne kadar ve nasıl kullanılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumların ardından "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Uluslararası sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofisleri olması, bunlar üzerinden idari ve mali yapılanmalarının ve içeriklerin kontrol edilmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme üzerine çalışıldığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi de sosyal medyaya T.C kimlik numarası ile girilmesini içeren 'İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na Nisan ayında sunmuştu.

Peki Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı ne kadar?

İNTERNET

Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında internet ve sosyal medya kullanımına dair ortak rapor hazırlayan We Are Social ve Hootsuite'in Ocak ayında yayımlanan 'Digital 2020' raporuna göre, dünya çapında 4,5 milyar kişi internet kullanıyor, bu küresel nüfusun yüzde 59'una denk geliyor.