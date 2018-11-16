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"Türkiye'de spor tamamıyla yeni bir yola girecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 23:11 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: - (Sporda başarı sağlayan ülkeler) Yasalardaki örneklerini aldım, Türkçe'ye çevirdim inceledim, son noktaya getirdim. Bunu Mecliste dile getireceğim. Başarabilirsek, Türkiye'de spor tamamıyla yeni bir yola girecek"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, hazırladığı projeyle ülkede sporun değişmesini hedeflediğini bildirdi.

Sakarya'da, Serdivan Fikir Sanat Akademisince düzenlenen "Gençlerle Baş Başa" adlı söyleşiye katılan Sofuoğlu, motosiklet sporuna başlama öyküsünü anlattı.

Kariyerinde elde ettiği başarılardan ve hayatının dönüm noktalarından bahseden Sofuoğlu, milletvekili olduktan sonra Türkiye'de spor alanında yapılması gereken değişiklikler için kolları sıvadığını aktardı.

- " 'Sporda Seferberlik ve Spora Gönül Ver' projesini başlatıyorum"

Dünya çapında başarılı olmuş 10 spor dalından Türk sporcuları Meclise davet ettiğini anlatan Sofuoğlu, "Bu sporcularımızla 'Sporda Seferberlik ve Spora Gönül Ver' projesini başlatıyorum. Bu, genç sporculara destek bulma adına atılmış bir adımdır. Red Bull markasıyla anlaştık. 10 sporcunun yükünü devletten alıp bu markaya yükleyeceğiz, bu da yaklaşık 20 milyon liralık bir rakam oluyor." diye konuştu.

Projeye başka şirketleri de dahil edeceklerini vurgulayan Sofuoğlu, ülkede sporun değişmesini sağlayacak bir değişiklik yaptıklarına değindi.

Sofuoğlu, Avrupa'da ve dünyanın değişik ülkelerinde sporun nasıl başarılı olduğuna dair çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yasalardaki örneklerini aldım, Türkçe'ye çevirdim inceledim, son noktaya getirdim. Bunu Mecliste dile getireceğim. Öne süreceğim teklifle partilerin desteğini alabileceğimi düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına destek olunması için yeni bir yol çizilmesini istiyorum. Bu projem gerçek olursa inanıyorum ki Türkiye'de destek görmeyen küçüklü büyüklü sporcu kalmayacak. Başarabilirsek, Türkiye'de spor tamamıyla yeni bir yola girecek ve çok hızlı adımlarla ilerleyecek."

Spor kariyerinde bu tür sıkıntıları yaşadığını ve sponsor bulamadığını dile getiren Sofuoğlu, Türkiye'de benzer sıkıntılarla karşılaşan çok sayıda sporcuya proje sayesinde yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

Kenan Sofuoğlu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevapladı.

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Kenan Sofuoğlu proje sakarya

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