Türkiye'de Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir

Bu kuruluşlar 72 saat içinde başvuruda bulunmazsa yayınları engellenebilir.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet sitesi üzerinden Spotify, FOXplay, PaylasFM ve MedyaportTV adlı yayın kuruluşlarına lisans başvurusu yapmaları için gönderdiği ihtarnameyi yayınladı.

RTÜK ihtarnamede, 2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca daha önce lisans işlemlerinin tamamlanması için duyuru yapıldığına ve bunun için de üç aylık süre verildiğine işaret ederek bu kuruluşlardan lisans başvuru taleplerini 72 saat içinde göndermelerini istedi.

İhtarnamede bunun yapılmaması durumunda RTÜK'ün sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesini talep edeceği ve ayrıca aynı Kanun'un 33'üncü maddesi gereğince de suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Netflix, Amazon Prime Video ve Mubi gibi uluslararası yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatmıştı.