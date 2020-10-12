HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir

Türkiye'de Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir

12.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

RTÜK, lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle aralarında Spotify ve FOXplay'in de bulunduğu bazı yayın kuruluşlarına ihtarname gönderdi.

Türkiye'de Spotify ve FOXplay'e erişim engeli gelebilir

Bu kuruluşlar 72 saat içinde başvuruda bulunmazsa yayınları engellenebilir.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet sitesi üzerinden Spotify, FOXplay, PaylasFM ve MedyaportTV adlı yayın kuruluşlarına lisans başvurusu yapmaları için gönderdiği ihtarnameyi yayınladı.

RTÜK ihtarnamede, 2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca daha önce lisans işlemlerinin tamamlanması için duyuru yapıldığına ve bunun için de üç aylık süre verildiğine işaret ederek bu kuruluşlardan lisans başvuru taleplerini 72 saat içinde göndermelerini istedi.

İhtarnamede bunun yapılmaması durumunda RTÜK'ün sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesini talep edeceği ve ayrıca aynı Kanun'un 33'üncü maddesi gereğince de suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Daha fazlasını okumak için: Podcast gazeteciler için yeni bir özgürlük alanı mı?

Netflix, Amazon Prime Video ve Mubi gibi uluslararası yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatmıştı.

Temsilcilik bulundurma zorunluluğu da getirildi

Türkiye'de 1 Ekim'de de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa adlı yeni bir düzenleme yürürlüğe girmişti.

Sansür endişesiyle tartışmalara neden olan yasa, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı her sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma şartı koşuyor. Aksi takdirde aşamalı olarak söz konusu platformlara erişim engeli getirilmesi planlanıyor.

Daha fazlasını okumak için: Sosyal medyaya kademeli ceza dönemi

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de temsilcilik açmama kararı aldığı Türk basınına yansımıştı. Ancak bu konuda Facebook ve Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası kuruluşların Türkiye'de sansüre neden olan düzenlemelere tabi olmaktan kaçındığı ifade ediliyor.

DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Fatih Portakal yeni adresini açıkladıFatih Portakal yeni adresini açıkladı
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı! X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası: Korkudan söyleyemiyordur
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
AK Parti Meclis'e sundu! Çevre Ajansı kuruluyor
Yapmayanlara para cezası
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.