Türkiye’de Sputnik V Aşısına Acil Kullanım Onayı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rusya’da geliştirilen Corona virüsü aşısı Sputnik V’in acil kullanımına onay verdi.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Koca Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek” dedi.

Koca daha önceki bir açıklamasında da Türkiye’nin 50 milyon doz Sputnik V aşısı için anlaşma imzaladığını belirtmişti.

Bugün de Antalya'da katıldığı bir toplantının ardından açıklamalarda bulunan Koca, Sputnik V aşılarının ilk sevkiyatının bu ay yapılmasının beklendiğini söyledi.

Koca, BioNTech aşısından ise 1 milyon dozun Mayıs ayında Türkiye'ye gelmesini beklediklerini açıkladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’deki aşı stoğuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bir gazetecinin “Yeterli aşı gelecek mi?” sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye’nin elinde şu anda yeterli düzeyde Corona virüsü aşısının bulunduğunu ve tedarik konusunda bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. Erdoğan, Rus ve Çinli liderlerle daha fazla aşı tedariği konusunda görüşeceğini belirtti.