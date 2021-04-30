Türkiye’de Sputnik V Aşısına Acil Kullanım Onayı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rusya’da geliştirilen Corona virüsü aşısı Sputnik V’in acil kullanımına onay verdi.
Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.
Koca Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek” dedi.
Koca daha önceki bir açıklamasında da Türkiye’nin 50 milyon doz Sputnik V aşısı için anlaşma imzaladığını belirtmişti.
Bugün de Antalya'da katıldığı bir toplantının ardından açıklamalarda bulunan Koca, Sputnik V aşılarının ilk sevkiyatının bu ay yapılmasının beklendiğini söyledi.
Koca, BioNTech aşısından ise 1 milyon dozun Mayıs ayında Türkiye'ye gelmesini beklediklerini açıkladı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’deki aşı stoğuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bir gazetecinin “Yeterli aşı gelecek mi?” sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye’nin elinde şu anda yeterli düzeyde Corona virüsü aşısının bulunduğunu ve tedarik konusunda bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. Erdoğan, Rus ve Çinli liderlerle daha fazla aşı tedariği konusunda görüşeceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca’nın iki gün önce, “aşı tedariği önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor” şeklindeki açıklamasının ertesinde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Moskova ve Pekin’den “ciddi” düzeyde aşı almasının beklendiğini kaydetti.
Koca açıklamasında, iki ay sonrasında “aşı bolluğunun yaşanmasının beklendiğini” belirtmiş, anlaşma yapılan 50 milyon doz Sputnik V aşısının tamamının 6 ay içinde tedarik edileceğini söylemişti.
Türkiye şu anda Çin aşısı Sinovac ile Pfizer ve BioNTEch’in birlikte geliştirdiği Corona virüsü aşısını kullanıyor.
Ülkede şu an itibariyle yaklaşık 23 milyon doz aşı yapıldı. 13 milyon 700 bin kişi en az bir doz aşı oldu. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 16’sına denk geliyor.
Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek" dedi. Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le de gerekirse görüşeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek. Bazı ihtimaller diyorum çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bizim önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız. Yani ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum" diye konuştu.
Öte yandan TRT Haber, Sağlık Bakanı Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 12 Mayıs’ta aşı ve turizm konularını ele almak üzere Rusya’yı ziyaret edeceğini bildirdi. Moskova, Corona virüsü vakalarındaki artışı gerekçe göstererek, Türkiye’ye ve Türkiye’den uçuşlara 1 Haziran’a kadar kısıtlamalar getirmişti.
Türkiye’ye en fazla turist Rusya’dan geliyor. 2020 yılından önce yıllık ortalama 6 milyon civarında Rus turist Türkiye’yi ziyaret ediyordu. Verilere göre, Türkiye’nin turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 40, yabancı turistlerin sayısı da yüzde 54 oranında düştü.