HABER

"Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 20:27 | Son Güncelleme

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir" - "Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı müteşekkirdir"

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyonun söz konusu olmadığını bildirdi.

Mustafa yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair haberlerin yer aldığını hatırlatarak, SMDK ve Suriye geçici hükümetinin Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'de, Suriye'deki şiddetten kaçan Suriyelilere uluslararası hukuk çerçevesinde "geçici koruma" sağlandığını aktaran Mustafa, Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 634 bin 378 Suriyelinin "geçici koruma" statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edildiğini vurguladı.

Mustafa, Suriyelilerin yüzde 3'ünün geçici barınma merkezlerinde, yüzde 97'sinin ise geçici barınma merkezleri dışında yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir. Bunu bizzat yetkililer de ifade etmiştir. Türk hükümetince yürütülen göç stratejisi çerçevesinde kamu düzenini sağlamak üzere başlatılan çalışmalarda, kayıtsız kaçak göçmenlere ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilere yönelik bir takip sürecinin işletildiği görülmektedir. İstanbul'da yapılan çalışmalarda bugüne dek büyük çoğunluğu Afgan ve Pakistanlı olmak üzere toplam 6 bin 122 yabancı uyruklu şahsın tespit edildiği, kayıt dışı göçmen olarak tespit edilen yabancıların kendi ülkelerine gönderilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ise kayıtlı buldukları illere dönme çağrısı yapıldığı ve bu çağrının ardından bırakıldığı, yalnızca kayıtsız olarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gönderildiği bilgisi verilmiştir."

Mustafa, görüştükleri yetkililerin, Türk hükümetinin, izlediği insani ve dengeli politika gereğince, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kesinlikle sınır dışı etme niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin taraf olduğu BM Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi gereğince de 'geri göndermeme' ilkesine titizlikle riayet ettiği ifade edilmiştir. Köklü bir göç geleneğine sahip ve tarihin her döneminde mazlumlara kucak açmış olan, neredeyse tüm dünyanın duyarsız kaldığı Suriye insani krizinde sorumluluk alıp, savaştan kaçan Suriyelilere kapısını açan ve 2011'den bu yana milyonlarca Suriyeliye misafirperverlik gösteren Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikasında bir değişim olmadığını görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'deki Suriyelileri ilgilendiren tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı ve Türkiye çatısı altında birlikte dostça, kardeşçe yaşama nifak ekmeye çalışanların karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölüGÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattıNijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Mustafa SMDK

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.