"Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değildir"

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyonun söz konusu olmadığını bildirdi. Mustafa yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair haberlerin yer aldığını hatırlatarak, SMDK ve Suriye geçici hükümetinin Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Türkiye'de, Suriye'deki şiddetten kaçan Suriyelilere uluslararası hukuk çerçevesinde "geçici koruma" sağlandığını aktaran Mustafa, Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 634 bin 378 Suriyelinin "geçici koruma" statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edildiğini vurguladı. Mustafa, Suriyelilerin yüzde 3'ünün geçici barınma merkezlerinde, yüzde 97'sinin ise geçici barınma merkezleri dışında yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir. Bunu bizzat yetkililer de ifade etmiştir. Türk hükümetince yürütülen göç stratejisi çerçevesinde kamu düzenini sağlamak üzere başlatılan çalışmalarda, kayıtsız kaçak göçmenlere ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilere yönelik bir takip sürecinin işletildiği görülmektedir. İstanbul'da yapılan çalışmalarda bugüne dek büyük çoğunluğu Afgan ve Pakistanlı olmak üzere toplam 6 bin 122 yabancı uyruklu şahsın tespit edildiği, kayıt dışı göçmen olarak tespit edilen yabancıların kendi ülkelerine gönderilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ise kayıtlı buldukları illere dönme çağrısı yapıldığı ve bu çağrının ardından bırakıldığı, yalnızca kayıtsız olarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gönderildiği bilgisi verilmiştir."