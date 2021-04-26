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Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması

26.04.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek.

Türkiye'de tam kapanma dönemi: 29 Nisan akşamından 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.

Erdoğan, 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını ve şehirlerarası seyahatlarde toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağını belirtti.

Erdoğan, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" dedi.

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