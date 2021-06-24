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  4. Türkiye'de Tek Doz Aşı Olanların Sayısı 30 Milyonu Geçti

Türkiye'de Tek Doz Aşı Olanların Sayısı 30 Milyonu Geçti

24.06.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de son dönemde artan aşılamada toplam yapılan doz sayısı 45 milyona ulaşırken tek doz aşı yaptıran vatandaşların sayısı 30 milyonu geçti

Türkiye'de Tek Doz Aşı Olanların Sayısı 30 Milyonu Geçti

Türkiye’de son dönemde artan aşılamada toplam yapılan doz sayısı 45 milyona ulaşırken tek doz aşı yaptıran vatandaşların sayısı 30 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 44 milyon 968 bin 660 doz aşı yapıldı. Bu çerçevede tek doz aşı yaptıran kişilerin sayısı 30 milyon 283 bin 966 kişi oldu. İkinci doz aşısını da yaptıran kişi sayısı da 14 milyon 684 bin 694 kişiye ulaştı.

Çin’den Sinovac aşısının da gelmesiyle birlikte Türkiye’de hali hazırda Sinovac ve BioNTech aşıları yapılıyor. Uzmanlar özellikle iki doz Sinovac aşısı yapılan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kişilere bir doz BioNTech hatırlatma dozunun yapılmasının faydalı olabileceğini savunuyorlar.

Sağlık Bakanlığı, illere göre de yapılan aşı miktarlarını açıklıyor. Buna göre İstanbul’da yapılan aşı sayısı 8 milyon 224 bin 922 doz, Ankara’da 3 milyon 741 bin 849 doz, İzmir’de de 3 milyon 20 bin 929 doz aşı yapıldı.

Türkiye’ye Eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech, 50 milyon doz Sinovac aşısı ve Rusya’dan Sputnik aşısı almak üzere anlaşmalar yaptı. Yerli aşı çalışmasında da insanlı denemelere geçildi.

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