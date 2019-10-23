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"Türkiye'de 'ticari eczacılığa' karşı 'etik eczacılığı' korumayı başardık"

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: - "Türkiye'de 'ticari eczacılığa' karşı 'etik eczacılığı' korumayı başardık. Burada hala eczanenin sahibi ve sorumlu müdürü eczacı, hala ilaçlar sadece eczanelerde, hala ilaçta reklam yasak" - "Bunu da eczacılar olarak bir arada durabilmemize, halk sağlığına ve etiğe öncelik vermemize, meslek örgütümüzün ve kamu sağlık otoritesinin aynı kararlılıkla davranmasına borçluyuz" - Uluslararası Eczacılık Federasyonu Başkanı Dominique Jordan: - "Avrupa Bölgesel Konferansı yoluyla sağlığa bölgesel ve küresel katkıda bulunacağımıza inanıyorum"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "Türkiye'de 'ticari eczacılığa' karşı 'etik eczacılığı' korumayı başardık. Burada hala eczanenin sahibi ve sorumlu müdürü eczacı. Burada hala ilaçlar sadece eczanelerde. Burada hala ilaçta reklam yasak." dedi.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Avrupa Bölgesel Konferansı, Türk Eczacıları Birliğinin ev sahipliğinde, "Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu: Eczacılıkta Geleceğe Doğru Hamle" teması ve 53 ülkeden temsilcilerin katılımıyla bir otelde yapılıyor.

Çolak, 25 Ekim'e kadar sürecek konferansın açılışında yaptığı konuşmada, FIP'in tarihindeki ilk Avrupa kongresinin Ankara'da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık Bakanlığınca mayısta yapılan düzenlemeyle serbest eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu sayıldığını belirten Çolak, "Bunun pratikteki önemini hep beraber görüp yaşayacağız." diye konuştu.

Araştırmaların, toplum sağlığının yüzde 15'inin biyolojik ve genetik faktörlere, yüzde 10'unun çevreye, yüzde 25'inin sağlık hizmetlerine, yüzde 50'sinin ise tümüyle sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Çolak, "Eczacılar, herkes için sağlığın sağlanmasında çok önemli rol oynuyor. 25 Ekim 2018'de yayımlanan Astana bildirgesinin bir sonucu olarak eczacılar bu hedefin gerçekleşmesi için daha da canla başla çalışmaya hazır. Kendisini yenilemeye, eğitim almaya ve vermeye, iş gücünü etkili ve verimli kullanmaya, teknolojiden faydalanmaya, koruyucu sağlığın daha güçlü bir parçası olmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Çolak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 'ticari eczacılığa' karşı 'etik eczacılığı' korumayı başardık. Burada hala eczanenin sahibi ve sorumlu müdürü eczacı. Burada hala ilaçlar sadece eczanelerde. Burada hala ilaçta reklam yasak. Bunu da eczacılar olarak bir arada durabilmemize, halk sağlığına ve etiğe öncelik vermemize, meslek örgütümüzün ve kamu sağlık otoritesinin aynı kararlılıkla davranmasına borçluyuz.

Ülke olarak nasıl Asya ve Avrupa'nın arasında bir köprüysek, aynı zamanda Helenistik tıp ile Doğu tıbbının buluşma noktasındayız. Böyle multidisipliner bir anlayış ve ekip içinde, geleceğin tarihini yazan kişilerden biri olacağım için gurur duyuyorum. Bu tarihi konferansa ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyorum."

Uluslararası Eczacılık Federasyonu Başkanı Dominique Jordan da bilim, eğitim ve pratiği bir araya toplayan bir kuruluş olduklarını ve farmasotik pratiği iyileştirmek yoluyla dünya sağlığını iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Konferansın yüzyıllar önce eczacılığın icra edildiği Anadolu topraklarında gerçekleştirilmesinin önemine değinen Jordan, "Bu tarihsel toplantının kendi başkanlık sürecimde yapılıyor olmasını önemli buluyorum. Konferans yoluyla sağlığa bölgesel ve küresel katkıda bulunacağımıza inanıyorum." dedi.

FIP Avrupa Bölgesel Konferansı, 25 Ekim 2018'de yayımlanan Astana Deklarasyonu'ndan sonra Uluslararası Eczacılık Federasyonunun Avrupa'da gerçekleştirdiği ilk konferans olma özelliğini taşıyor.

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Türk Eczacıları Birliği Uluslararası Eczacılık Federasyonu Avrupa Bölgesel Konferansı

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