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Türkiye'de toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi

30.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olması sebebiyle toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye'de toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi

Türkiye'de hastaneler hariç tüm kamusal alanlanlarda maske takma zorunluluğu sona erdi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Koca koronavirüs vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında gerçekleştiğini söyleyerek, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadesine yer verdi.

Koca, maskenin hastaneler hariç mecburi olmaktan çıktığını belirterek, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 Tablosu verilerine göre son 24 saatte 864 vaka tespit edildi. İki kişi hayatını kaybederken, bin 107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

YURT İÇİ SEFERLERDE MASKE ZORUNLULUĞU BİTTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini, yurt dışı seferlerde ise uygulamanın sefer yapılan ülkenin kuralına göre farklılık göstereceğini belirtti.

DW, DHA , HT,BÖ

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Türkiye
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