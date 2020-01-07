Türkiye'de tüberküloz görülme sıklığı yüzde 5 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Şen, Türkiye'nin, tüberküloz kontrolünde başarılı olduğunu belirterek, son 10 yılda hastalık sıklığında yıllık ortalama yüzde 5 azalma görüldüğünü bildirdi.

TÜSAD'tan yapılan açıklamada, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan tüberkülozun, tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın bir tehdit olarak varlığını sürdürdüğü, bu kapsamda 1947 yılından beri her yıl ocak ayının ilk pazar gününden başlayan haftanın farkındalığı artırmak amacıyla Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak kutlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Şen, tanısı konulmamış tüberküloz hastalarının en önemli bulaş kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tüberküloz hastalığından korunmada en etkili yol bulaştırıcı olgulara hızla tanı konulup uygun tedavinin başlanmasıdır. Ülkemizde Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 2017 yılında tüberküloz tanısı alan hasta sayısı 12 bin 46. Türkiye, tüberküloz kontrolünde oldukça başarılı. Son 10 yılda hastalık sıklığında yıllık ortalama yüzde 5 oranında azalma görülüyor. 2005 yılında tüberkülozlu hasta sıklığı 100 bin kişide 29,4 iken, 14,6'ya düşmüş durumda. Ancak dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuluyor ve 1,2 milyon kişi de bu hastalık nedeniyle ölüyor. Yaklaşık 1,7 milyon kişi de tüberküloz basili ile enfekte olup hastalık gelişme riski taşıyor."