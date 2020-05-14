Türkiye'de turizmciler hazırlıkta

En merak edilen konulardan biri de normalleşme adımlarının turizme etkisinin nasıl olacağı.Geçen yıl yaklaşık 35 milyar dolar gelir elde eden Türkiye turizmi pandemi nedeniyle zor günlerden geçiyor ve önünü de göremiyor. 2019'da 193 ülkeden 11 milyon turisti ağırlayan Antalya’da hazırlıklar başladı. DW Türkçe, Antalya'daki hazırlıkları yerinde takip etti.

Antalya, Konyaaltı Plajı’nda cafe işleten Hacı İlhanlı, salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlatıyor ve bir an önce plajların yerli turiste açılması gerektiğini savunuyor.

Kaleiçi, Antalya’ya gelen turistlerin alışveriş için sıklı kla uğra dığı bir bölge. Salgın nedeniyle buradaki dükkanlar uzunca bir süredir kapalıydı. Önceki gün açılan dükkanlardan birini işleten Demir Yılmaz’ın tek umuduysa yerli turistler.

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Tunca Öğreten

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