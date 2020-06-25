Türkiye'de Turizmcilerin Umudu Yerli Turistler

Corona virüsü salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizme olumsuz etkisi sürüyor. Yetkililer yabancı turist sayısının geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 99 azaldığını, iç turizmde ise yüzde 30 daralma beklendiğini ifade ediyor. "Mayıs ayında Türkiye'ye 29 bin 829 yabancı turist geldi" Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle yurtdışından uçuşların olmadığı Mayıs ayında yabancı turist yok denecek kadar azaldı. Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 oranında azalarak 29 bin 829 oldu. Mayıs ayında gelen 29 bin 829 yabancı ziyaretçinin yüzde 7’si günübirlik olarak Türkiye’de bulundu. Gelenler Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna'dan 2020 yılı Mayıs Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 22,75 ile birinci, Gürcistan yüzde 10,26 ile ikinci, Ukrayna yüzde 7,68 ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı Romanya ve Sırbistan izledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, bu yıl iç pazarda yüzde 30 daralma beklediklerini, dış turizmde ise sonbahara doğru turistlerin beklenen oranda olmasa da gelmeye başlamasıyla kötü seyrin iyiye doğru seyredeceğini ifade etti.

“Sonbaharda yurtdışından gelecek misafirlerin sayısında artış olacağını düşünüyoruz” Bacaksız, yurt dışından gelen turist sayısındaki kötü tablonun sonbahara doğru biraz daha iyiye gideceğini umduklarını ifade etti. Bacaksız, “Önümüzdeki aylarda bir hareket bekliyoruz. Özellikle sonbahar aylarında yurtdışından gelecek misafirlerimizin sayısında bir artışı öngörüyoruz. Bu tabii ki yine beklediğimiz oranda olmayacaktır. Bunun gelen misafirlerin bizim ülkemizde her seneye göre biraz daha fazla vakit geçireceğini düşünüyoruz yani bu sene yaz döneminin biraz daha uzun süreceğini öngörüyoruz” diye konuştu.​ “Kurban Bayramı rezervasyonlarına ilgi yoğun” TURSAB yetkilisi, Kurban Bayramı ile birlikte iç turizmin artmasını beklediklerini de söyledi. Bacaksız: "Şu an açık olan birçok otelde Kurban Bayramı rezervasyonları ile ilgili bir yoğunluk yaşanmakta. Ayrıca insanlar alternatif turizmlere de rağbet gösteriyorlar. Bunların en başında karavan turizmi, villa turizmi ve kamp turizmi geliyor" dedi.

“Tatil destek redisi olumlu yönde etki yaptı” TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, “Seyahat etmek isteyen misafirlerimize bir kredi desteği paketinin olması, insanların seyahate yönelmesi ile ilgili olumlu bir etki yarattı. Bunun belli bir zaman ödemesiz olması ve taksitlerinin uzun olması insanların seyahat etmesi yönünde katkı sağlıyor” diye konuştu.​ Sokak bu yıl tatile çıkma fikrine nasıl bakıyor? Salim Fırat, her sene ailesinin ikamet ettiği Balıkesir’e bağlı Altınoluk’a bu sene gidememelerinin sebebini şu sözleriyle açıkladı: “Ailem Altınoluk’ta ikamet ediyor. Yazları da oraya tatile gidiyorduk ama seyahat serbestisi geldikten sonra çok kalabalık olduğunu öğrendik. Açıkçası gitmek istiyoruz ama gidemeyeceğiz.” “Bir şey olacağı varsa her yerde olur” diyen Cisem Yarencan, tatile gitmeyi çok istediğini ve bir ev tutmayı düşündüklerini ifade etti. "Otel ve pansiyonlara güvenmiyorum" Bu sene deniz turizmi düşünmediklerini ifade eden Asuman Gözükan ise otellerin ve pansiyonları hijyenik olacağını düşünmediğini söyledi.

Gözükan, “İstanbul’a yakın bir yer de çok kısa bir tatil düşünebiliriz. Deniz olayı düşüncemizde yok, sadece dinlenmek için bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Çok kaliteli otellerde hijyen ve sosyal mesafe kuralına belki uyulabilir ama küçük otel ve pansiyonlarda kurallara uyulacağını zannetmiyorum” dedi. Karavan tatili seçeneği Her sene karavanla seyahat ettiğini belirten Kenan Akça, “Her sene zaten tatilimizi yapıyoruz. Biz karavancıyız, karavanımızla geziyoruz. Karavan hayatı çok güzel, herkese tavsiye ederiz” şeklinde konuştu. Salih Bozkurt, salgın nedeniyle tatil planlarını erteleyenlerden. Bozkurt, “Tatile gitmeyi düşünüyordum ama COVID-19 yüzünden tatil planlarımı erteledim. Çünkü hijyen olmadığını düşünüyorum. İnsanların gittikleri oteller 500-1000 kişilik. Oralarda her ne kadar işletmecileri tedbirlerimizi alıyoruz diyorsa da ben inanmıyorum. Bunun açık büfesi var, havuzu var. İnsanların tek başına villa kiralamaya da gücü yetmiyor. Eğer imkanım olsaydı tek başıma olabileceğim bir yere gitmek istiyordum” dedi.