Türkiye’de Turkovac Aşısı Tartışmaları Sürüyor

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde üretilen Turkovac aşışı, acil kullanım onayı aldığı 22 Aralık tarihinden birkaç gün sonra, Alman-Amerikan menşeili Biontech ve Çin menşeili Sinovac’la birlikte başta İstanbul olmak üzere birçok kentte isteyen vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Ancak yerli üretim aşı üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) üçüncü faz sonuçları kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmayan Turkovac aşısına, tereddütlü yaklaşıyor.

Prof. Fincancı: “Aşıya güvenmiyoruz, elimizde nesnel sonuç yok”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Turkovac’ı “solüsyon” olarak niteleyen TTB Genel Sekreteri gibi güvenilir bulmuyor.

Prof. Fincancı, “Nerede bilimsel kanıt yayın mı var? Bir aşı kullanıma sokulmadan veriler, şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulur. Ancak Turkovac ile ilgili böyle bir veri seti yok. Verileri bilimsel bir şekilde kimseyle paylaşmadılar. Biz maalesef bu aşıya güvenmiyoruz. Çünkü elimizde nesnel sonuç yok” dedi.

Erdoğan’dan TTB’ye: “Yalancı, sahtekar, cambaz”

COVID-19 salgınının başından beri Türk Tabipleri Birliği’yle, yıldızı barışmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Karaman’da yaptığı konuşmada, Turkovac’la ilgili eleştirel tutumunu sürdüren Türkiye’deki hekimlerin çatı örgütüne sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan “Yalansa yalan, dolansa dolan, hepsi bunlarda. Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla, Turkovac aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki ‘Böyle bir şey yok’. Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya! Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz, taş koydunuz. Sahtekarlar. Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastaneleri yaptık. Bay Kemal'in (SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yılları kast ediyor) Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı! Bu sahtekarlar, bu cambazlar maalesef hastanelerde rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı” dedi.

CHP Danışma Kurulu: “Turkovac’a ilişkin veriler bilim insanları ve toplumla paylaşılmalı”

Turkovac üzerindeki tartışmaya bugün Cumhuriyet Halk Partisi de katıldı.

Aralarında Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, Prof. Dr. Özlem Azap Kurt, Doç. Dr. Osman Elbek, Prof. Dr. Çağhan Kızıl, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik’in de bulunduğu, “CHP COVID-19 Danışma Kurulu” da yerli aşıyla ilgili verilerin açıklanmasını talep etti.

Danışma Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde geliştirilmiş olması memnuniyet verici olan Turkovac aşısına ilişkin faz bir, iki, üç çalışmalarının verileri en kısa sürede bilim insanları ve toplumla paylaşılmalıdır. Turkovac aşısının kitlesel uygulamasına aşının güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bilimsel kanıtlar yayınlandıktan sonra geçilmeli, en kısa sürede aşının Omicron varyantına olan etkisi ortaya konulmalıdır. Bir ihtiyati tedbir olarak bu sonuçlar alınana kadar mRNA aşılanmasına ağırlık verilmelidir” denildi.

CHP COVID-19 Danışma Kurulu, 5-11 yaş grubuna acil olarak aşı uygulanmasını ve yeterli miktarda mRNA aşısı tedarikinin de sağlanmasını istedi.

