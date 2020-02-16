HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Türkiye'de tutuklanan avukat nedeniyle sığınmacılar tehlikede"

"Türkiye'de tutuklanan avukat nedeniyle sığınmacılar tehlikede"

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi Alman hükümetinden Türkiye'de casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Yılmaz S.

'ye verilen sığınmacı dosyaları hakkında bilgi talep etti.Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi, Türkiye'de casusluk iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne hukuki danışmanlık hizmeti veren Yılmaz S. hakkında açıklama yaptı. Hannover'de bulunan Konsey, Alman makamlarına Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında araştırma yapan avukattan neler istendiğini açıklama çağrısı yaptı. Konsey, söz konusu tutuklama ile 4 bine yakın iltica dosyasının Türk makamlarının eline geçtiğini belirterek, bu dosyalar hakkında bilgi talep etti.

448 sığınmacı bilgilendirildi

Konsey İdari Müdürü Kai Weber, Sol Parti'nin Federal Meclis'te verdiği iki soru önergesine verilen yanıtı hatırlatarak, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) avukatın tutuklanması nedeniyle durumu tehlikede olan 448 kişiyi bilgilendirdiğini söyledi. Weber ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk makamlarının avukata ait bilgisayar ve iki veri taşıyıcıya el koyduğu yönünde açıklama yaptığını söyleyerek, bu durumda Alman hükümetinin sığınma başvurusunda bulunan kaç kişinin tehlikede olduğunu söyleyecek durumda olmadığını savundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı avukat Yılmaz. S.‘nin tutuklanmasının kamuoyuna açıklanmasını eleştirmişti.

Casusluk suçlaması

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne hukuku danışmanlık hizmeti veren Yılmaz S. 17 Eylül'de gözaltına alınmış, sonrasında da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatın tutuklandığı ise Kasım ayında kamuoyuna yansımıştı. Casuslukla suçlanan avukatın yakalanmasıyla Avrupa ülkelerinde siyasi sığınma talebinde bulunan çok sayıda Türk vatandaşına ait dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği iddia edilmişti. Yılmaz S.'nin büyükelçiliğin talebi üzerine Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan bazı Türk vatandaşları hakkında araştırma yaptığı belirtiliyor.

epd / HT, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Libya için kritik zirve! Libya için kritik zirve!
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Hurdacı cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

Hurdacı cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu

Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu

Son dakika: Libya toplantısına gelecek ay İtalya ev sahipliği yapacak

Libya için kritik zirve!

Çin, koronavirüs salgınında yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

Çin, yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

Bağdat’ta 'Yeşil Bölge'deki koalisyon güçlerine saldırı

'Yeşil Bölge'de koalisyon güçlerine saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.