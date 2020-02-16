"Türkiye'de tutuklanan avukat nedeniyle sığınmacılar tehlikede"

'ye verilen sığınmacı dosyaları hakkında bilgi talep etti.Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi, Türkiye'de casusluk iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne hukuki danışmanlık hizmeti veren Yılmaz S. hakkında açıklama yaptı. Hannover'de bulunan Konsey, Alman makamlarına Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında araştırma yapan avukattan neler istendiğini açıklama çağrısı yaptı. Konsey, söz konusu tutuklama ile 4 bine yakın iltica dosyasının Türk makamlarının eline geçtiğini belirterek, bu dosyalar hakkında bilgi talep etti.

448 sığınmacı bilgilendirildi

Konsey İdari Müdürü Kai Weber, Sol Parti'nin Federal Meclis'te verdiği iki soru önergesine verilen yanıtı hatırlatarak, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) avukatın tutuklanması nedeniyle durumu tehlikede olan 448 kişiyi bilgilendirdiğini söyledi. Weber ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk makamlarının avukata ait bilgisayar ve iki veri taşıyıcıya el koyduğu yönünde açıklama yaptığını söyleyerek, bu durumda Alman hükümetinin sığınma başvurusunda bulunan kaç kişinin tehlikede olduğunu söyleyecek durumda olmadığını savundu.