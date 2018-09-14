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Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşına hapis cezası

14.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye’de sosyal medya paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Alman vatandaşı İlhami A.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşına hapis cezası

'ya hapis cezası verildi. İlhami A. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.Türkiye'de Ağustos ayı ortalarında tutuklanan 46 yaşındaki Alman vatandaşı İlhami A. "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan avukat Ercan Yıldırım, müvekkili hakkında verilen cezayı doğruladı.

Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu (NDR), Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Süddeutsche Zeitung'un konuyla ilgili haberine göre cezanın infazı ertelenerek İlhami A.’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

1992 yılından beri Hamburg kentinde ikamet eden ve taksicilik yapan İlhami A. annesini ziyaret etmek için gittiği Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyünde 14 Ağustos tarihinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak Elazığ'daki cezaevine gönderilen İlhami A. Facebook hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası" yapmakla suçlanıyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı kısa süre önce Türkiye'deki cezaevlerinde siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan 6 Alman vatandaşının daha olduğunu açıklamıştı.

AFP, dpa / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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