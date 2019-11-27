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Türkiye’de tutuklu avukatla ilgili Almanya’da oturum

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne hukuki danışmanlık hizmeti veren ve Türkiye’de tutuklu olan avukatla ilgili Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nda özel oturum düzenlendi.

Türkiye’de tutuklu avukatla ilgili Almanya’da oturum

Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu bugün özel ve basına kapalı bir oturumla Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne hukuki danışmanlık veren ve Türkiye'de tutuklanan Yılmaz S.’nin durumunu ele aldı.

Yılmaz S.’nin tutuklanmasıyla Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşları hakkında Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) gönderdiği bilgilerin Türk istihbaratının eline geçtiği ileri sürülmüştü. Casusluk iddiasıyla tutuklu olan avukatın gözaltına alındığı 17 Eylül tarihinde üzerinde 47 iltica dosyası bulunduğu belirtiliyor.

Özel oturuma katılan Sosyal Demokrat Parti milletvekili Lars Castellucci Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'nin 27 vakada başvuruyu yapana koruma güvencesi verdiğini söyledi. Castellucci iki vakada iltica için dayanak olmadığının tespit edildiğini ancak başvuran kişinin sınır dışı edilmesine yönelik bir girişim olmadığını belirtti. Buna göre, bilgileri Türk istihbaratının eline geçmiş olabilecek kimsenin şimdiye kadar Almanya tarafından sınırdışı edilmediği kesinleşti.

Sığınmacıların bazılarının yakınlarıyla birlikte Almanya’ya geldikleri için dosyalarda 83 kişiye ait bilgilerin bulunduğu kaydediliyor. Castellucci "Süreçte bizim tarafımızdan bir dikkatsizlik olduğu için sorumlu bir biçimde bununla ilgilenmek zorundayız" diye konuştu.

Federal Hükümet’in verdiği bilgilere göre, BAMF iltica dosyalarını sonuçlandırmak için ek bilgi amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu. Yeşiller milletvekili Filiz Polat tutuklu avukatın şimdiye kadar toplam 283 iltica dosyasını incelediğini söyledi. BAMF'nin Türkiye’de başka avukatlardan bu tarz bir hizmet alıp almadığı güvenlik gerekçesiyle açıklanmış değil. 2019’un ilk on ayında 9 bin 437 Türkiye vatandaşının Almanya’da iltica başvurusunda bulunduğu biliniyor.

Tutuklu avukat Yılmaz S. Almanya ile Türkiye arasında yeni bir kriz konusu olmuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyu Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Japonya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda geçen haftasonu görüşmüştü. Maas, tutuklamaya "anlam veremediklerini" Çavuşoğlu'na söylediğini aktarmıştı.

dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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