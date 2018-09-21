Türkiye’de tutuklu bir Alman serbest bırakıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de siyasi nedenlerden tutuklu Almanların sayısının beşe indiğini belirtti.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Adebahr, böylelikle Türkiye'de siyasi nedenlerden tutuklu Almanların sayısının beşe indiğini belirtti.

Adebahr Cuma günü yaptığı açıklamada Alman vatandaşının mahkeme kararıyla Perşembe günü serbest bırakıldığını söyledi. Ancak sözcü, serbest bırakılan Alman vatandaşına dair başka bir bilgi paylaşmadı.

Alman vatandaşının serbest bırakılması haberi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya yapacağı ziyaretten bir hafta önce geldi. Ekonomik krizle mücadele eden Türkiye, Almanya’nın siyasi desteğini ve Alman şirketlerin Türkiye'de daha fazla yatırım yapmasını istiyor. Bu kapsamda Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez bugün Berlin'de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya gelecek.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları, Türkiye ile Almanya arasındaki en önemli sorunlardan birini teşkil ediyor. En son Hamburglu 46 yaşındaki Alman vatandaşı İlhami A. "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırılmış, cezanın infazı ertelenerek, İlhami A.’ya yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

dpa/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

