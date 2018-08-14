HABER

Türkiye'de tutuklu iki Yunan askeri tahliye edildi

14.08.2018 21:35 | Son Güncelleme

Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi.

Edirne 2'inci Sulh Ceza Hakimliği, 1 Mart’ta Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklanan Yunan ordusu mensubu Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada, iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies sınır karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Sınır askerlerince gözaltına alınan Mitretodis ve Kouklazis, "askeri casusluğa teşebbüs” ve "askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmıştı. Askerler savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde casusluk suçlamasını reddetmiş ve Meriç Nehri yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunmuştu.

Tsipras’tan açıklama

İki Yunan askerinin Türkiye’de tutuklanması, Ankara ile Atina arasında gerilim yaratmıştı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her iki Yunan askerinin de serbest bırakılması bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirecek adil bir tutumdur” ifadesini kullandı.

Yunanistan başbakanı, bir diğer Twitter mesajında ise iki Yunan askeri ve ailelerine, sergiledikleri "güç ve sabır" ile gösterilen çabalara olan güvenleri nedeniyle teşekkür etti.

DW,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Türk-Rus işbirliğinde gözler İdlib'deTürk-Rus işbirliğinde gözler İdlib'de
ABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dediABD Başkanı Trump eski yardımcısına 'köpek' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.