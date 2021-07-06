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"Türkiye'de Üç İlde Delta Plus Varyantına Rastlandı"

06.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsününün Delta Plus adlı türüne Türkiye’de üç kişide rastlandığını açıkladı. Koca, bir başka Delta varyantının da ülke genelinde 30 ilde, 284 kişide tespit edildiğini söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsününün Delta Plus adlı türüne Türkiye’de üç kişide rastlandığını açıkladı. Koca, bir başka Delta varyantının da ülke genelinde 30 ilde, 284 kişide tespit edildiğini söyledi.

Bulaşıcılık oranı çok daha yüksek olan ve küresel çapta sağlıkçıları alarma geçiren Delta varyantının uygulamada olan aşıların etkililik gücünü zayıflatacağından endişe duyuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu" dedi.

Ocak ayında, Çin yapımı Sinovac’ın uygulanmasıyla başlanan aşılama programına ülke genelinde Alman firma BioNTech’in Amerikan ortağı Pfizer ile geliştirdiği aşı ve Rusya’nın Sputnik V aşı da eklenerek devam edilirken, günlük uygulanan doz sayısının 1 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Koca açıklamalarında, 8 milyon doz aşının daha ulaştığını, bu ay içinde BioNTech aşısından 26 milyon, gelecek hafta ise Sinovac aşısından 1,5 milyon dozun daha uygulamaya konacağını söyledi.

“Kurban Bayramı’nda yeni bir kısıtlama yok”

Koca açıklamalarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kadar yaklaşık 43 milyonun en az bir doz aşı olmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Koca’nın açıklamalarına göre, nüfusun yüzde 70’ini kapsayacak bu hedefe 20 Temmuz’a kadar ulaşabilmek için yeterli dozda aşı hazır.

Türkiye’de toplamda 53 milyon doz Corona aşısı uygulandı. Bunların 15 milyondan fazlasının ikinci doz olduğu belirtiliyor.

Kurban Bayramı’nda yeni bir kısıtlamanın devreye sokulmayacağını de söyleyen Koca, üçüncü doz aşılarla ilgili olarak da, “Yakında kritik görev almış olan kişiler de, belediye başkanları dahil olmak üzere, üçüncü dozu açmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

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